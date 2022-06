Larroque consideró a Cristina "la única que genera esperanza" y dijo que Alberto "no se quiere juntar" con ella

“la fase moderada está agotada”

"ofrecerle a la sociedad una perspectiva de esperanza y la única dirigente que genera eso hoy es Cristina Kirchner, es la persona que todavía es creíble y está dispuesta a enfrentar al poder”

“Lamentablemente hay un sector de la sociedad que solo consume noticias falsas y tiene una caracterización de Milagro asociada a lo opuesto de lo que ella realizó”

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires,, elogió al presidente Alberto Fernández por visitar a Milagro Sala, pero pidió que "no se quede en la gestualidad” y señaló que "la fase moderada está agotada" para el futuro del Frente de Todos.Además, afirmó que el mandatario y Cristina no hablan porque el Presidente "no llama" a su Vice, revalidó que el "ciclo" del ministro de Economía nacional, Martín Guzmán, está terminado y sujeto a su "conciencia" y pidió "medidas claras en el corto plazo" para que las elecciones 2023 no se conviertan en "ciencia ficción"., reclamó el referente de La Cámpora, marcando que desde su mirada el FDT perdió de vista los objetivos originales por los que se construyó la coalición.En ese sentido, consideró que, en cuanto a la elección de candidatos de centro por parte del kirchnerismo durante los últimos comicios. "Eso no quiere decir eso que nosotros hayamos hecho todo perfecto, somos conscientes de las dificultades que se enfrentan pero me parece que se intentó y no ha funcionado, tenemos que recalibrar y no podemos seguir atrapados en ese laberinto. A Cristina la jubilan permanentemente", agregó.Fue allí que el "Cuervo" enfatizó que es tiempo de"En una situación tan gris en lo económico la única esperanza es a través de la política, y eso lo representa Cristina", sostuvo el funcionario de, y en ese sentido destacó que "el poder económico necesita una política que lo regule y la persona que todavía es creíble y está dispuesta a enfrentar al poder es ella", ya que "se trata de garantizar la justicia social y para eso vinimos en el 2019".En ese sentido surgió la consulta acerca de por qué no dialogan el Presidente y la Vice., señaló.Para Larroque, de todos modos y antes de enfocarse en potenciales candidaturas, es necesario que “se tomen medidas claras en el corto plazo” porque, de otra forma, “pensar en las elecciones del año que viene pasa a ser un hecho de ciencia ficción”.Entrevistado por El Destape, el dirigente bonaerense pidió de todos modos en el marco de la interna que divide al Frente de Todos se salga "de la autoflagelación, dejar de martillarnos los dedos”, pese a que "no es simple la situación"., indicó.En ese sentido sostuvo que "hay cuestiones de la macroeconomía que hay que resolver, la inflación es un tema central, pero también hay que discutir cómo se financia el Estado y cómo acumular reservas en el BCRA", para lo cual, añadió "hay que recuperar la estabilidad y la credibilidad del sector de la sociedad que tenia expectativas en este gobierno”.El "Cuervo" ponderó positivamente a Fernández por haber viajado a Jujuy a visitar a Milagro Sala en su internación, desde donde reclamó a la Corte Suprema que analice su situación judicial y denunció violaciones a los DD.HH. de la líder de la Tupac Amaru.El Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires calificó a la visita como "un muy buen gesto, por la situación que atraviesa Milagro", y recordó que "hay mucha gente que no conoce la obra que ella hizo" y que "eso sucede porque consume información falsa y genera la estigmatización"., enfatizó.En ese sentido, dijo que lo de Alberto fue "un excelente gesto", pero destacó que "no se vive solamente de gestos así que ojalá que no se quede solamente en la gestualidad”.Consultado sobre si el ciclo de Guzmán está agotado, como había expresado en entrevistas previas, respondió: