Wado compartió acto con Schiaretti en Córdoba y destacó los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner

En el marco del cierre del “Encuentro Nacional Pyme”, El ministro del Interior, Wado de Pedro participó en la provincia de Córdoba, en el que junto al gobernador Juan Schiaretti fueron los principales oradores del evento.

De Pedro llamó a los empresarios pymes a que “sean los protagonistas detrás del desarrollo federal, porque tenemos que generar empleos, inclusión y arraigo”.El encuentro fue organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom). Contó con la participación de más de 400 empresarios pymes.El titular de la cartera del Interior insistió en que "para nosotros el federalismo es sinónimo de trabajo. Si no hay trabajo en Argentina en cada rincón de Argentina no hay federalismo”, añadió de Pedro durante el encuentro celebrado en el hotel Quorum. Y recordó que el 56% del empleo formal argentino está en el cordón que va de la ciudad de La Plata a Rosario.“Muchas veces me preguntan: ¿ustedes no son antiempresa?´. Y yo les contesto: ´Mirá, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández se generaron condiciones para el desarrollo, los empresarios crearon 250 mil nuevas empresas nuevas´. Nuestro modelo es bastante conocido: apunta a generar las condiciones para sustituir las importaciones, ayudar, promocionar, generar mercado interno, consumo. Las Pymes representan el 80% del empleo y el 80% de lo que se consume. ¿Cómo no tener visiones estratégicas?, ¿cómo no apostar al proyecto de infraestructura que genere una Argentina multipolar?”, concluyó de Pedro.