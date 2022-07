CFK pidió que el Estado conduzca al capitalismo y auguró que esa "es la discusión que se viene"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró hoy que "la gran discusión que se viene en el mundo no es acerca del capitalismo, sino quién conduce el sistema capitalista” y pidió encontrar un instrumento “que vuelva a colocar la unidad de cuenta una moneda de reserva y una moneda de transacción” en la Argentina.

“No soy una apologista del déficit fiscal, pero esa no es la causa de todos los problemas. Tenemos que encontrar la solución al problema de las corridas cambiarias, que se producen por la escasez de dólares”.

"La situación de la Argentina es muy grave. La de nuestra gente, la del endeudamiento, que todos saben quienes hicieron"

“La gran discusión que se viene en el mundo no es acerca del capitalismo, sino de quién conduce el proceso capitalista.” y citó al líder del justicialismo: “, resaltó durante su discurso la expresidenta en Ensenada en el homenaje a Juan Domingo Perón por el 48° aniversario de su fallecimiento.La vicepresidenta, además, insistió en que los argentinos tienen que "y consideró “si no hacemos esto estamos sonados, venga quien venga”.En esta línea insistió:señaló refiriéndose a las corridas cambiarias de la última semana. Al mismo tiempoAdemás la expresidenta manifesto: "En mis dos mandatos tuve 11 corridas bancarias, la más persistente entre las paso y las generales del 2011".Y si uno observa el cuadro de las corridas cambiarias del 2003 a 2019 se producen dos fenómenos: mientras no hay regulación cambiaria, hay formación de activos en el exterior pero no hay brecha cambiaria." "Es inconsistente vincular el déficit fiscal en pesos con la escasez y la restricción externa que tiene la Argentina. Cuando viene la regulación monetaria, baja la formación de activos en el exterior y sube la brecha", explicó."Lo puedo ver. Estuve ocho años sentada ahí con determinadas políticas públicas, y decían que por eso era la restricción cambiaria, que no había dólares. Cuando vinieron exactamente las antípodas, lo contrario en todo, se volvió a producir el mismo problema. Con una diferencia: ahí la formación de activos en el exterior era con endeudamiento".consideró la vicepresidenta.Por otro lado se refirió a su encuentrocon quien aseguró haber analizado “el problema bimonetario” de la economía argentina y explicó que “les gusta escuchar a todos" y que si la convencen es capaz de "cambiar” de opinión."Me voy a reunir con quien me tenga que reunir", afirmó en este sentido y agregó: "En tanto y en cuanto sea para explicar nuestros fundamentos y tratar de persuadir al otro también. No niego ni renuncio nunca a convencer".También se tomó un momento para señalar: "Hay funcionarios que funcionan. Hoy estoy positiva” expresó y apuntó al trabajo de Carlos Zannini, quien aseguró fue "el que destrabó el Gasoducto Néstor Kirchner" y deslizó que había estado tres meses retenido en "algunas reparticiones" del Gobierno.