Cristina le respondió a Alberto Fernández sobre la "lapicera", los movimientos socoiales y "persuadir" citando a Perón

#Ahora #VivaCristina | "Persuasión con hechos": Cristina citó el Manual de Conducción Política de Perón al otro día del discurso de Alberto Fernández. pic.twitter.com/vvnddmk2Zl — Política Argentina (@Pol_Arg) July 2, 2022

#AHORA | "Es un disparate, el problema es cuando lo dice alguien que diseña las políticas sociales en nombre del Gobierno": sin mencionarlo, Cristina Kirchner recordó cuando Emilio Pérsico dijo que la AUH "destruye a la familia porque forma el matriarcado". pic.twitter.com/lWPrL4sCcD — Política Argentina (@Pol_Arg) July 2, 2022

“comenzar a discutir” la implementación de “un ingreso universal básico

Hermoso acto en Ensenada junto a miles de compañeros y compañeras, homenajeando a Perón. El mejor homenaje que podemos hacerle es ver lo que hizo y tratar, todos los días, de acercar un poquito el bochín. pic.twitter.com/w8K37CWXAf — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 2, 2022

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le contestó al presidente Alberto Férnandez y afirmó hoy que "a la gente hay que persuadirla con hechos” al citar el Manual de Conducción Política de Perón. “Cazó la lapicera y no la largó más” señaló durante su homenaje al líder justicialista.Durante su disertación en la ciudad bonaerense de Ensenada como parte de los homenajes del Frente de Todos por el 48º aniversario de la muerte de Perón la expresidenta apuntó: "Últimamente encontramos muchos exégetas de Perón" en referencia a Alberto Fernádez y citó al expresidenteEn este sentido la vicepresidenta manifestó:y recordó: "A Perón se le ocurre ir al Departamento Nacional del Trabajo, que no lo conocía ni el gato a ese departamento, en junio. En noviembre consigue transformarlo en la Secretaría de Trabajo y Previsión.”El pasado viernes durante su propio homenaje a Perón delante de la CGT el Presidente había asegurado que “el poder no pasa por ver quien tiene la lapicera, sino por quien conduce”, luego de lo que sostuvo: “Perón nunca necesito una lapicera”.Tras señalar diferentes hitos del peronismo como el Estatuto del Peón, el aguinaldo, las vacaciones, entre otros, lCristina manifestó que el líder justicialista “fundó la justicia del trabajo ”. “S”, insistió la vicepresidenta y añadió "Perón usaba la lapicera a favor del pueblo por eso lo atacaron".En este sentido además agregó: “Es lo que Perón decía: La conducción, el amor del pueblo, la convicción por sus dirigentes es en base a los hechos, no sólo palabras. Ni siquiera Jesucristo porque tuvo que hacer milagros para que lo siguieran". Así, le respondió rotundamente al Presidente y avivó la interna del Frente de Todos.Además Cristina Kircher se refirió a su discurso durante el plenario de la CTA de Trabajadores en el que habló sobre el control de los planes sociales. ". Cuando me referí a las políticas sociales hablé de tres fenómenos: que no debíamos tercerizar la política, que debíamos acabar con que las altas y las bajas las decidiera cualquier dirigente barrial y no el Estado, y que el Estado debía recuperar el dominio sobre las políticas sociales." señaló la vicepresidenta.“Se armó una competencia por ver quién agraviaba. Decían que les queríamos 'sacar los planes a los pobres'" mencionó tras a su cruce con el dirigente delEn la misma línea expresó:"Es tal el disparate... Un dirigente puede decir cualquier cosa,", sin mencionarlo recordó lo que dijo Pérsico sobre la Asignación Universal por Hijo.En ese sentido aseguró que “son las mujeres las que trabajan en los comedores y revuelven la olla” ys”.En la misma línea pidióque no dependa del favor de nadie". Y consideró: "esa es la gran ventaja de la AUH, la independencia".“El mejor homenaje que le podemos hacerle a Perón es ver lo que hizo y acercar el bochin un poco”, afirmó la vicepresidenta para concluir su discurso.Junto a la expresidenta estabanque también recordaron a Perón. Además, presenciaron el homenaje, oriunda de la ciudad de Ensenada, que recibió una ovación de los presentes y fue reconocida por Secco, entre otros jefes comunales y funcionarios.