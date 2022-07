Reigada: Batakis es una economista pero también una militante política

Lo que quiero remarcar es que Batakis es una economista pero con mucho compromiso político. Es una militante. La vimos militando para poder recuperar el 2019”, dijo la senadora del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, María reigada.

En diálogo con Política Argentina, enfatizó que “fue ministra de Economía durante el gobierno de Scioli y conoce lo que es tratar de generar en la Provincia un mejor reparto de las riquezas”.También destacó que tuvo la iniciativa del revaluo fiscal que benefició a los municipios y la Provincia. Celebró también que haya "una ministra mujer más" en el Gabinete. "Lo veo de manera positiva su incorporacion, habla de una mujer con mucha valentía en esta situación tan dificil al borde de un golpe de mercado", completóEl diputado nacional PRO y ex ministro de Educación de Mauricio Macri, Alejandro Finocchiaro, cuestionó la llegada de la ex ministra bonaerense a la cartera de Economía nacional. Recordó además su trato en el marco del conflicto docente.Reigada señaló que “es verdad que tuvimos días de huelga para poder acordar las paritarias pero se trata de una mujer muy conocedora de la problemática que genera en la provincia de Buenos Aires la injusta coparticipación federal que tenemos".Por último, lamentó el modo en que Martín Guzmán renunció al cargo en Hacienda. "Siete paginas no se escriben en diez minutos, lo tenía previsto .Hubiese sido mucho mejor una renuncia consensuada", señaló..