La CGT presente en la jura de Batakis para luego mantener una reunión de mesa chica

La reunión de la mesa chica de la CGT que estaba prevista para las 16 se pospuso debido a que los integrantes de la conducción de Azopardo asistirán a la jura de la nueva ministra de Economía Silvana Batakis en la Casa Rosada.Desde el Consejo Directivo estimaron que el encuentro de los sindicalistas, donde se analizará el escenario desatado desde la renuncia de Martín Guzmán el sábado, tendrá lugar este lunes luego de que asuma la funcionaria, en la sede de UPCN la unión de estatales que lidera Andrés Rodríguez. La hora para esa mesa sindical se estimó para las 18.30.Respecto al nuevo escenario y a la “era Batakis” sindicalistas dialoguistas, moyanistas y kirchneristas manifestaron que más allá de respaldar la nueva gestión ministerial "sigue la deuda de encauzar la puja distributiva". Para esa apreciación se remitieron a las declaraciones del intendente de Berazategui, Juan José Mussi, incluso sobre la relación de Alberto y Cristina.El también ex ministro nacional y provincial dijo: "El desconcierto puntual de la gente, y puedo hablar de los vecinos de Berazategui, es por la inflación y los precios" y sobre la puja en la cúpula del Frente de Todos fue terminante "Yo admito el divorcio, no que se abandone a los hijos", resumió Mussi.Hoy por hoy, los dirigentes insisten en que se necesita una tregua entre el jefe de Estado y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La CGT supo tener buena relación con Guzmán, cuando se presentó en el salón Felipe Vallese para explicar los alcances del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y remarcar que iba a traer ajuste, subrayando que no se pedía ni una reforma laboral ni previsional.Sin embargo, con el correr de las semanas, ese buen vínculo se fue enfriando a medida que se recalentaba la inflación, aunque para los sindicalistas, a Guzmán le faltaba cintura política y veían que, de continuar, iba a terminar de dilapidar las posibilidades electorales del Frente de Todos.