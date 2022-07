En medio de la tensión en el Gobierno, apareció Macri en una reunión con Pichetto y Sobisch

Mientras el Frente de Todos bucaba encaminar el Gobierno nacional en medio de tensiones en el mercado cambiario por la salida de Martín Guzmán y su flamante reemplazante en el Ministerio de Economía, Silvina Batakis, reapareció Mauricio Macri

Junto a @mauriciomacri y @MiguelPichetto charlamos de éste difícil presente de la Argentina y de Neuquén.

Coincidimos en que es necesario trabajar por el país, unidos por Juntos por el Cambio, desde Encuentro Republicano Federal. pic.twitter.com/yRxlCbxevR — Jorge Sobisch (@jorgesobisch) July 4, 2022

El expresidente se reunió y se mostró este lunes con, su ex candidato a vicepresidente, y con el exgobernador de Neuquén, famoso por serEn el encuentro se habló de la situación nacional, como también de una futura alianza con Sobisch para sumarse a Juntos por el Cambio de cara a las elecciones del 2023, mediante la incorporación del Partido Demócrata Cristiano. Cabe recordar que, antes del asesinato de Fuentealba, Macri y el nequino ya fueron aliados pero terminaron mal.El exgobernador de Neuquén ya formalizó un pedido para integrar la coalición opositora, con el respaldo de Pichetto y algunos integrantes del PRO encabezados por el exdiputado nacional Leandro López. Por ahora, la mesa nacional de Juntos por el Cambio aún no definió su desembarco, pero se descuenta que sucederá porque ya tiene su foto con Macri.La posible incorporación de Sobisch ya había generado cortocircuitos en el 2021, ya que algunos dirigentes mostraron sus diferencias. “Charlamos de este difícil presente de la Argentina y de Neuquén. Coincidimos en que es necesario trabajar por el país, unidos por Juntos por el Cambio, desde Encuentro Republicano Federal”, manifestó Sobisch en su cuenta de la red social Twitter.Sobisch explicó ante el portal DataClave que en el encuentro se habló sobre la situación del país y de la provincia, y que el objetivo es "estrechar vínculos". Esto sirve como ratificación de que quiere meterse en JXC "con un proyecto neuquino en Neuquén".El ex gobernador, que también fue condenado por la justicia por irregularidades en materia electoral, describió a Macri como "sereno" en medio de la crisis del gobierno.