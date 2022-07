Batakis confirmó que avanza la segmentación de tarifas y habló de equilibrio fiscal "con la gente adentro"

#Economía | "Mañana tomaré contacto con el Fondo Monetario Internacional (@FMInoticias): @sbatakis inicia su relación con el organismo y habrá "monitoreó" para "establecer nuevas metas". pic.twitter.com/11A68GtRah — Política Argentina (@Pol_Arg) July 5, 2022

La flamante titular de la cartera de Economía,, afirmó que el esquema de segmentación de tarifas que había impulsado semanas atrás el ex ministro de esa cartera,, se mantiene. Batakis respondió así a uno de los interrogantes más esperados de lo que será su línea de trabajo.", afirmó Batakis en declaraciones a C5N y agregó que Argentina necesita que aquellos que tienen capacidad de pago, "se hagan cargo por completo".En la misma línea, Batakis afirmó que los pesos que el Estado recaude a partir de la segmentación de tarifas serán redistribuidos al interior del presupuesto:. Además la funcionaria afirmó que los dólares que tiene el país tiene que estar puestos a disposición del crecimiento y opinó: "Hay que ser asertivo de donde hace las alocaciones de esos dólares. En un momento tendrá que ser para que se importen más bienes de capital, en otro momento tendrá que ser para otro destino".Por otro lado, tras el mensaje del Fondo Monetario Internacional en el que aseguraron que esperan trabajar junto a la ministra, Batakis afirmó queEn otro orden de temas, la flamante ministra se refirió al encuentro que tuvo hoy más temprano con Guzmán en el que contó que hizo todo un recorrido por las distintas áreas del ministerio. Consultada por la alta inflación, la economista primero enmarcó el problema en la crítica situación internacional y mencionó el hecho de que la inflación se haya triplicado en el mundo y acotó que "Argentina no está ajena a eso". Además, Batakis agregó:. No obstante, la nueva ministra destacó el crecimiento que el país tuvo el año pasado y se refirió a que el crecimiento demanda divisas y eso provoca "tensiones permanentes" en el sistema económico y productivo.Sobre la crisis energética que afecta al país pero también al mundo producto de la guerra, Batakis reconoció el. Además destacó el potencial de la Argentina para generar hidrógeno, para producir litio y en ese sentido destacó la oportunidad que representa tanto Vaca Muerta como el gasoducto Néstor Kirchner.Consultada respecto al valor del dólar oficial ante la escalada de la cotización paralela que cerró a 260 pesos, Batakis admitió esta que se sientey definió al dólar blue como "un mercado marginal" aunque reconoció que "está en la conciencia colectiva de la gente, como el riesgo país". La funcionaria detalló: Las grandes operaciones se hacen al tipo de cambio oficial con el cual me siento cómoda y es un tipo de cambio de equilibrio".Sobre el equipo que la acompañará en su tarea, Batakis señaló lo está "puliendo" con el presidente Alberto Fernández.", dijo y destacó la libertad que le dio el Presidente para elegir personas de su confianza.Batakis opinó que "la inflación es el gran problema que no le permite planificar a los Argentinos" y afirmó que esa "batalla tenemos que darla por el bien de la gente". En esa línea señaló que los programas sobre precios en las góndolas no son el único instrumento sino que destacó la necesidad de tener un programa económico que. Además, dijo que el diálogo con empresarios será permanente.Consultada por la posibilidad de establecer un ingreso básico universal, la flamante ministra de Economía opinó que es un tema que está en discusión en todo el mundo, sobre todo en el marco de las nuevas tecnologías aplicadas al trabajo y la revolución 4.0 pero señaló que si bien "necesitamos discutir esos temas, la verdad es que eso ni siquiera está resuelto en países muchos mas desarrollados que nosotros". En cuanto al FMI, Batakis señaló que mañana se pondrá en contacto y descartó que la próxima meta estará cumplida.afirmó.