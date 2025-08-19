19.08.2025 / Economía

La inflación mayorista subió casi 3% en julio, impulsada por incrementos en productos importados

La división de productos importados arrojó un alza mensual de 5,7% en julio y explicó buena parte de la variación en el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM). Además, el recalentamiento que tuvo el dólar también influyó en la medición.




La inflación mayorista se aceleró al 2,8% en julio, impulsada fundamentalmente por subas en productos importados y en productos agropecuarios nacionales. Además, la dinámica de precios se vio influida por el recalentamiento que tuvo el dólar.

Según informó el INDEC este martes, la división de productos importados arrojó un alza mensual de 5,7% en julio y explicó buena parte de la variación en el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM).

Vale recordar que se trató de un mes en el cual el tipo de cambio oficial mayorista tuvo un incremento del 14%. Esto tiene más incidencia en el IPIM que en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ya que la canasta del primero está compuesta fundamentalmente por productos "transables", es decir, que suelen comercializarse con otros países.

Si bien el efecto sobre los artículos importados es más directo, la suba del dólar también influye sobre los bienes exportables. Ejemplo de ello fueron los productos agropecuarios, que treparon un 4,2%.

En términos agregados, los artículos de origen nacional tuvieron un aumento promedio del 2,6%. Además de las citadas subas en el agro, también fueron relevantes los ajuste de precios en sustancias y productos químicos (+4,3%), productos refinados del petróleo (+3,9%) y vehículos (+3,7%).

Pese a la aceleración, el IPIM trepó 12,3% en los primeros siete meses del año, por debajo del 17,3% que experimentó el IPC. Asimismo, en términos interanuales la inflación mayorista creció 20,9%, contra un 36,6% de la minorista.

Lo más leído

1

Causa Vialidad: Cristina Kirchner pidió la suspensión del embargo de sus bienes ante el ultimatum de la Justicia

2

Operaron a Patricia Bullrich: los detalles

3

Homo Argentum de Francella recibió subsidios estatales: se los dio el ex marido de Pampita

4

José Luis Espert será la cabeza de lista bonaerense de La Libertad Avanza en los comicios de octubre

5

Milei volvió a atacar a Axel Kicillof en La Plata: Tirano de aldea y comunista enano

Más notas de este tema

Efecto Milei: más de 180 mil empleos públicos se perdieron desde el inicio de su Gobierno

19/08/2025 - DESEMPLEO

Efecto Milei: más de 180 mil empleos públicos se perdieron desde el inicio de su Gobierno

El Gobierno oficializó la renuncia de tres funcionarios del Ministerio de Economía

19/08/2025 - RECORTE

El Gobierno oficializó la renuncia de tres funcionarios del Ministerio de Economía

El Gobierno anunció la reestructuración del ministerio de Economía: principales cambios

18/08/2025 - REDEFINICIÓN DE FUNCIONES

El Gobierno anunció la reestructuración del ministerio de Economía: principales cambios

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.