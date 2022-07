Rodríguez Larreta: "Sueño con ser parte de la solución a los problemas de los argentinos"

LA ARGENTINA MERECE MUCHO MÁS QUE ESTA PELEA INTERNA



Los argentinos estamos viviendo una crisis que no nos merecemos. La Argentina tiene graves problemas estructurales, pero es la falta de responsabilidad del gobierno la que empeora la situación. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) July 5, 2022

La Argentina está por encima de cualquier persona o interna. Presidente Fernández tome medidas inmediatas para reducir la incertidumbre que generan los enfrentamientos dentro del propio gobierno y la ausencia de un plan. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) July 3, 2022

Desde @juntoscambioar trabajamos unidos para que la Argentina vuelva a tener un rumbo y un plan de crecimiento y progreso que lo haga posible. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) July 3, 2022

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió hoy a la crisis interna del Frente de Todos y habló de la “falta de responsabilidad” del oficialismo, al tiempo que lanzó su campaña de cara al futuro: “Sueño con ser parte de la solución a los problemas”. “Sueño con ser parte de la solución a los problemas que arrastramos hace décadas y tengo la certeza de que, trabajando juntos, vamos a encontrarle la vuelta a esta Argentina que, aunque a veces nos cueste, tanto queremos”, expresó hoy Rodríguez Larreta a través de su cuenta de Twitter.“La Argentina merece mucho más que esta pelea interna”, criticó el jefe de Gobierno porteño en medio a la renuncia del ex ministro de Economía, Martín Guzmán, y la designación de Silvina Batakis. “Los argentinos estamos viviendo una crisis que no nos merecemos. La Argentina tiene graves problemas estructurales, pero es la falta de responsabilidad del gobierno la que empeora la situación”, sostuvo.En ese sentido, mencionó que “la inflación desbocada y la falta de trabajo se suman a una inseguridad que ya era intolerable. Todo en un contexto económico imposible de prever y que hace que muchísimos comerciantes no puedan ni ponerle precio a sus productos”.Diferenciándose del oficialismo, resaltó: “Gobernar es dar certezas, traer tranquilidad y, sobre todo, tener un plan con medidas concretas para enfrentar la realidad. Un rumbo que te permita saber qué esperar y que le dé sentido al esfuerzo que los argentinos hacemos todos los días y que a veces parece en vano”.“Sin embargo, todos los días los argentinos recibimos lo contrario. Conflictos internos, irresponsabilidad e improvisación. Así no se gobierna. Así no se saca un país adelante. Así no se cuida a la gente”, criticó Horacio Rodríguez Larreta en sus tuits, en línea con la postura planteada el sábado último por referentes de Juntos por el Cambio tras la renuncia de Guzmán.“Se gobierna de cara a los argentinos y con la verdad sobre la mesa, diseñando e implementando un plan que ataque los problemas a fondo, con el coraje obligatorio que exige el mandato que da el pueblo”, completó. “Los países que salen adelante son países que ponen el foco y la energía en un plan y en una visión, más allá de las personas. Ningún iluminado salva un país. Lo salva una visión compartida y el trabajo de millones de personas esforzándose juntas para hacerla realidad, más allá de sus diferencias”, mencionó.De cara a las Elecciones 2023, el jefe de Gobierno porteño mencionó que “en Juntos por el Cambio estamos trabajando con muchísima responsabilidad institucional en el armado del plan y de los equipos para llevarlo adelante. Somos una coalición que no improvisa, sino que se prepara”.Para concluir su mensaje, publicó: “Yo estoy comprometido con esta tarea. Y voy a trabajar siempre con todos los que formamos Juntos por el Cambio para sacar el país adelante. Sé que es posible, sueño con ser parte de la solución a los problemas que arrastramos hace décadas y tengo la certeza de que, trabajando juntos, vamos a encontrarle la vuelta a esta Argentina que, aunque a veces nos cueste, tanto queremos”.