Tevez trató de "cagón" a Retegui por quedarse con Larreta para proteger el trabajo de 40 personas

ahora Carlos Tevez destrozó a Carlos "Chapa" Retegui por la decisión del ex entrenador de Las Leonas de quedarse trabajando en la gestión de CABA con Horacio Rodríguez Larreta y no acompañarlo a dirigir Rosario Central

según el "Apache", Retegui "priorizó más creo que las 30 o 40 personas que puso en el cargo que él está que su sueño, y en eso falló a mucha gente"

En uno más de los capítulos de las relaciones que el macrismo y el PRO establecieron en el mundo del fútbol,Se sabe que el "Apache" integra el círculo dehace tiempo. Es más, el propio ex presidente lo mencionó públicamente como su eventual candidato para intentar retomar el control de Boca Juniors, donde el macrismo salió derrotado por goleada con el ingreso dea la política del club."Cuando nosotros decidimos agarrar Central sabíamos en qué situación estaba el club. Yo estoy convencido de lo que le puedo dar a Central. Te puede ir mal y te puede ir bien, pero decidimos arreglar y. Y por eso veníamos hace tanto tiempo trabajando juntos", aseguró Tevez sobre el entrenador de Hockey, que según el ex futbolista tenía como "sueño" ser su "segundo".En ese sentido, Tevez blanqueó algo que no deja bien parado a Retegui pero tampoco a él mismo, que pareciera pedirle al "Chapa" que abandone a su equipo de trabajo. Es que, arremetió Tevez, e insistió en que ese deporte "es para que ponga el pecho y vaya al frente". Y agregó, pese a los episodios similares que vivió en su carrera, como al abandonar Boca e irse a China: "Me dolió no tanto por mí, sino por mi familia, mis hermanos y el profe. Por eso doy la cara. Me hago cargo, pero así como fue desprolijo para ustedes para mí también. Esperaba que venga de frente y me lo diga a mí en la cara. Quiero ser prolijo en lo que digo porque es una situación difícil y yo estoy más sorprendido que nadie. Veníamos trabajando seis meses antes, no de un día para el otro".. "No solamente faltó a su palabra a mí, sino también al profe y a mi familia, y eso fue lo que más me dolió. Antes de la conferencia yo hablé con él y siempre tuvo a Central en la mira. Dijimos vamos, agarramos y el lunes cuando estuvimos en Vélez, al otro día que hicimos la conferencia y el miércoles siguiente sale a hablar sin venir y decírmelo en la cara y yo me entero por los periodistas", completó."Trabajaba en el hockey y tenía una visión de movimientos y demás. Me podía dar una visión de esas cosas, pero ahora estoy bien y le estamos dando para adelante. No hablo más con una persona que se mostró de esa manera no podés hablar nada. No pensé en bajarme, yo di mi palabra y cuando doy mi palabra la cumplo. Tenía presiones pero a mí nadie me maneja la vida. Si yo decido una cosa, doy mi palabra y la cumplo", afirmó.