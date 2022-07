La decepción del Chapa Retegui sobre Carlos Tevez: Era muy difícil que pudiera acompañarlo

El ex entrenador de las selecciones de hockey de Argentina manifestó sus inquietudes respecto de los cuestionamientos del ex jugador de Boca y actual técnico de Rosario Central, Carlos Tevez.El Apache – más en línea con Mauricio Macri - había criticado a Retegui por abandonar el proyecto deportivo en Rosario Central. “Prefirió más un compromiso político que su sueño”, dijo Tevez sobre el funcionario de Horacio Rodríguez Larreta en la Secretaría de Deportes de CABA.“No me gustó escuchar esas palabras de alguien que yo pensaba que era mi ánimo, pero lo respeto. Lamento esta situación”, dijo el funcionario porteño.Aclaró además que no intento tomarse una licencia en la Secretaría de Deportes. “Ni licencia ni renunciar. Mi voluntad estaba en acompañar en todo lo que pudiera. Esto de la noche a la mañana no se puede hacer y yo estoy compenetrado en la gestión”, enfatizó y agregó: “No quiero pelear ni discutir. Solo tengo palabras de agradecimiento y, si me equivoqué, pido perdón”.