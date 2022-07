Un informe señala que murieron 10 personas en situación de calle en lo que va de 2022

En lo que va del invierno diez personas en situación de calle murieron en la Argentina, informó la organización Proyecto Siete. Cuatro fallecimientos ocurrieron en Capital Federal, dos en el sur del país, uno en Santa Fe, dos en la ciudad de La Plata y uno en Mendoza.reza el mensaje de la convocatoria realizada por organizaciones sociales que irán el viernes desde la Plaza del Congreso al Obelisco, donde la movilización terminará con una conferencia de prensa a las 18:30. Desde Proyecto Siete denuncian que las personas sin techo sufren hostigamientos de la policía, la ausencia del Estado que no desembolsa los recursos suficientes para terminar con la crisis y que no tiene centros de integración las 24 horas.El mayor número de muertes se dio en la ciudad más rica del país. En Capital Federal hubo 4 muertes registradas al menos. Desde Proyecto Siete recuerdan que la información es parcial, porque hay casos que no se conocen y recuerdan que la mayoría de los sin techo no tiene documentos., denuncian las organizaciones. Además cuestionan que en la Ciudad, el ingreso a los dispositivos de albergue sigue siendo discriminatorio y el registro permanente del conteo anual no permite tener una realidad cuantitativa y cualitativa.Desde el Municipio de La Plata contaron que tienen registradas dos muertes -una en diciembre y otra en abril- al tiempo que describieron cómo es el operativo que realizan para asistir a las personas en invierno., describieron.El distrito más populoso del país registra dos personas muertas en La Plata. Desde la provincia de Buenos Aires explican que no tienen acceso a las estadísticas que son potestad de los municipios y afirman a este medio que trabajan para mejorar la situación., explicaron.Desde Proyecto Siete aseguran que en la provincia no destina presupuesto suficiente para aplicar la ley del programa integral para personas en situación de calle que crea un servicio de atención telefónica y móvil., sostienen ante la consulta de El Destape.En diciembre, el Congreso aprobó el proyecto que garantiza los derechos humanos de las personas en situación de calle y de las familias sin techo. La iniciativa dispone la creación, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, de un espacio de articulación para coordinar su implementación, particularmente en lo referido a los deberes del Estado y a los programas de política pública.De ese espacio deben participar los ministerios de Salud; de las Mujeres, Géneros y Diversidad; del Interior; de Desarrollo Territorial y Hábitat; de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (SEDRONAR); los ámbitos universitarios, sindicales, organizaciones sociales; y cualquier otra área que deba estar involucrada para un abordaje integral en la materia a nivel nacional, provincial y municipal.Asimismo, indica que el Estado debe realizar acciones positivas tendientes a evitar y eliminar toda discriminación o estigmatización hacia las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle, estableciendo a la vez condiciones que permitan el ejercicio de su autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad y de la subjetividad. También se establece el derecho a la identidad personal, que supone la individualización en la sociedad mediante un nombre propio, una personalidad jurídica y una nacionalidad.De acuerdo a la ley, el Estado debe realizar acciones positivas para la tramitación gratuita de todos los documentos necesarios para acreditar la identidad personal: partida de nacimiento, documento nacional de identidad, las claves únicas de inscripción laboral y tributaria y toda otra documentación que sea tendiente al reconocimiento de su identidad."En toda la Argentina se pueden contar con los dedos de una mano los centros de integración 24 horas existentes para la población en situación de calle. El acompañamiento de quienes sobreviven en la calle en todo nuestro extenso país lo llevan adelante las organizaciones sociales y parte de la Iglesia que trabaja en el territorio y en los dispositivos que están destinados al trabajo con el consumo problemático de sustancias, pero no alcanza y tampoco contiene a la diversidad de subgrupos que componen la población en calle", denuncian las organizaciones sociales.