Para el ex secretario de Macri, "la alianza con LLA es el paso para dejar atrás el murmullo socialista interno"

El ex secretario general de la Presidencia de Mauricio Macri y actual candidato a diputado, Fernando de Andreis, desató polémica dentro del PRO al celebrar el acuerdo electoral con La Libertad Avanza y cuestionar lo que llamó “el murmullo socialista interno” de su partido.
Hace ya demasiado tiempo que en el PRO andábamos discutiendo cosas viejas. Fue cansador escuchar, hasta acá, que se repitieran como nuevas soluciones ideas antiguas que nos desviaron del camino del PRO liberal. Esas ideas, en el fondo, nos hicieron perder elecciones y Fernando de Andreis (@deAndreis) August 18, 2025
