18.08.2025 / ELECCIONES 2025

Para el ex secretario de Macri, "la alianza con LLA es el paso para dejar atrás el murmullo socialista interno"

El ex secretario general de la Presidencia de Mauricio Macri y actual candidato a diputado, Fernando de Andreis, desató polémica dentro del PRO al celebrar el acuerdo electoral con La Libertad Avanza y cuestionar lo que llamó “el murmullo socialista interno” de su partido.





A través de un mensaje en redes sociales, De Andreis afirmó que la alianza sellada con el oficialismo libertario representa “un paso necesario” para terminar con los debates que, según planteó, desviaron al PRO de su esencia liberal. “Hace ya demasiado tiempo que en el PRO andábamos discutiendo cosas viejas. Fue cansador escuchar que se repitieran como nuevas soluciones ideas antiguas que nos hicieron perder elecciones y deshilachar nuestra verdadera identidad de cambio”, sostuvo.




En esa línea, aseguró que el entendimiento con Javier Milei abre una etapa distinta: “Personalmente, siento que nace algo nuevo, y eso me entusiasma. Vamos a ir juntos con LLA porque nos unen muchas coincidencias con el rumbo económico del Gobierno y porque compartimos la voluntad de cambio profundo que necesita el país. No hay vuelta atrás”.

El ex funcionario macrista también apuntó contra el kirchnerismo, al que calificó como una fuerza que “se une por su codicia de poder” y contra la cual la oposición debe dar una batalla frontal. “La elección no es contra un partido ni una agrupación política, sino contra una táctica engañosa de poder”, remarcó.

Para cerrar, De Andreis planteó que la Argentina atraviesa un punto de inflexión en sintonía con transformaciones globales y llamó al PRO a no desperdiciar la oportunidad: “Podemos dejar de ser un país malogrado si nos sincronizamos con la época. Sería imperdonable no hacerlo”.

