Cristina Kirchner pidió encontrar "puntos de coincidencia" y convocó a la "construcción de una Argentina con paz social"

La vicepresidenta Cristina Kirchner pidió "discutir políticas, no personas" y convocó a la "construcción de una Argentina con paz social", al encabezar este viernes la inauguración del Cine Teatro Municipa en El Calafate, Santa Cruz., expresó la expresidenta y advirtó: "Tenemos que encontrar un punto de coincidencia en común porque no va a haber Argentina para nadie".En ese sentido, planteó: "Debemos autoconvocarnos para la construcción de una Argentina en paz, que presupone una Argentina con paz social".Al respecto, insistió en la idea de llevar adelanteque, según su visión, es uno de las consecuencias de la inflación.“Cuando no los dejás sacar los dólares que quieren del país se comportan como adictos. 'De cualquier manera te los voy a sacar, si no puedo por las buenas, será por las malas' y cuando dicen por las malas", explicó.“Sobre esto digo queque lo constituye la economía bimonetaria”, sostuvo.De esta manera, consideró que “la escasez de dólares une a todas las crisis” que atravesó la Argentina y afirmó que, cuando “no hay una devaluación”, el mercado “provoca una brecha cambiaria”.Asimismo, criticó la formación de “activos externos” durante el macrismo a partir del “endeudamiento y posterior fuga” de capitales."Si el problema era el intervencionismo kirchnerista, qué pasó en los cuatro años que eliminaron los derechos de exportación del agro, los capitales entraban y salían libremente, se concedió al sector privado todas las demandas que planteaba. Tampoco fue bien.”, planteó.