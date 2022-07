08.07.2022 / Turismo

Cristina Kirchner elogió PreViaje: “Una excelente política”

De cara a la tercera edición, la Vicepresidenta pidió acordar políticas de precios con las cámaras del sector turístico. "No conozco empresario, no conozco inversionista, que no reconozca en el PreViaje una excelente decisión del Gobierno”, expresó.