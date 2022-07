Milagro Sala aseguró que la visita de Alberto Fernández le dio "mucho aliento"

la dirigente social Milagro Sala expresó este lunes que la visita del presidente Alberto Fernández de brindó "mucho aliento" , cuestionó al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y afirmó: "Cuando él ve una sombra enemiga ya le pone una causa, luego le inventa otra".

"Me robaron siete años de mis hijos, de mi familia, de la militancia, y eso no me lo devuelve nadie".

Ya con el alta tras padecer una trombosis venosa profunda,En referencia a la visita que le hizo el Presidente hace diez días mientras estaba internada en la Clínica Los Lapachos, Sala expresó:"Me dió mucho aliento, tanto a mí como a mi familia y a mi hija, ha contenido mucho a mi familia y fue muy bonita la visita", insistió la dirigente social., comentó la referente de la Tupac Amaru en diálogo con la radio AM 750.Tras su visita el Presidente había afirmado: "se ha instaurado un sistema de clara persecución” repecto a la dirigente. “Desde hace mucho tiempo vengo planteando preocupación por las cosas que pasan en la Justicia y particularmente con Milagro Sala, por la forma en que está detenida, la naturaleza de los procesos, por las maniobras persecutorias", había asegurado.Por otro lado, expresó que siente "bronca e indignación de cumplir siete años detenida" y manifestó:En esa línea, r"Siempre lo he denunciado, he denunciado que vengo sufriendo violencia de género y realmente cree que puede hacer de la vida de cualquier jujeño lo que él quiere", aseguró.Y añadió la dirigente social:En este sentido, comentó que cuando estaba internada en terapia "vino la policía y me querían hacer firmar papeles, ha sido algo horroroso, eso es Morales".Consultada respecto de cuáles son sus sueños, dijo que espera "liberar al país de la violencia que está avanzando" y"Porque si seguimos dispersos y peleados la derecha gana", concluyó.