Dólar blue hoy: a cuánto cotizó tras la puesta en marcha de las medidas de Batakis

El dólar informal alcanzó los $272(R) tras anotar el lunes su primera baja en cuatro jornadas como reacción inicial a los anuncios de la ministra de Economía, Silvina Batakis. Por su parte, (R)el dólar en el Banco Nación cotizó a $134,75 para la venta y $126,75 para la compra.

El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 191,552 millones, en futuros MAE U$S 32 millones y en el Rofex U$S 432 millones.

los títulos en pesos operaron con alzas de hasta 3,7%.

En una jornada dispar en el mercado cambiario, el dólar blue tuvo un aumento de $4 y superó este martes los $270 para la venta. De esta manera, la brecha entre el valor del tipo de cambio ilegal y el oficial se ubica en alrededor del 100 por ciento en promedio.Mientras que el dólar minorista operó en $134,88 durante este martes, con una subida de 21 centavos.De esta manera, el dólar solidario o dólar ahorro, es decir, el dólar minorista que posee un recargo del 30% por el Impuesto PAÍS y otro 35% a cuenta de Ganancias, se conseguía a $222,56, por lo que es por un amplio margen el dólar más barato del mercado minorista.Según apuntaron fuentes del mercado, el Banco Central terminó su participación de hoy con un saldo neutro, en una rueda que registró demanda por pago de energía del orden de los U$S 60 millones.El volumen negociado en el segmento de contado fue el más bajo desde la rueda del 9 de junio pasado.En tanto, el segmento bursátil fue a la baja. El dólar MEP o "Bolsa" registró una de 1,4% y se consiguió a un promedio de $ 279,74, sin tener en cuenta las comisiones del agente. Por otra parte, el dólar que surge de la operatoria de contado con liquidación retrocedió descendió 2,1% hasta los $ 291,39, sin tener en cuenta las comisiones de las sociedades de la bolsa.El índice S&P Merval retrocedió 0,76% y se ubicó en 103.630,46 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras las acciones de empresas argentinas en Wall Street bajaban hasta 3%. En el panel líder de la bolsa porteña, los papeles de Grupo Financiero Galicia y BYMA anotaron caídas de 3,47% y 2,69%, en ese orden.En tanto, los ADRs de empresas argentinas en Wall Street marcaron mayoría de descensos, en una jornada en la que Grupo Financiero Galicia lideró ese lote con una baja de 3%.En el segmento de renta fija, los bonos en dólares registraron bajas de hasta 3,8%, mientras queAsí, el riesgo país marcó un aumento de 1,9% hasta los 2.717 puntos básicos.