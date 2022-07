Antonio Aracre, CEO de Syngenta: "No podemos decir que el campo sea el sector que la esté pasando peor"

El director ejecutivo para Sudamérica de la firma Syngenta, Antonio Aracre, se refirió a la decisión de la Mesa de Enlace de convocar este miércoles un cese de comercialización de granos y señaló que el campo no es "el sector que la esté pasando peor".

Además opinó sobre las nuevas medidas económicas de la ministra Silvina Batakis., afirmó Aracre esta mañana en comunicación con FM Urbana Play.En ese sentido, el empresarioanunció el lunes pasado sobre la intención de migrar el Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles a su cartera, para homogenizar las valuaciones en todo el país y, de esa forma, garantizar que la tasación de las propiedades se acerque a sus valores reales evitando que cada jurisdicción aplique un criterio distinto."Por más que a todos nos resulte antipático pagar impuestos, la verdad es que, en algunos casos, es bastante ridículo el valor sobre el cual se tributa., consideró Aracre, y apuntó que "tal vez hay otros impuestos más distorsivos que la actualización del valor inmobiliario en si".Sin embargo, el CEO de Syngenta consideró que fueron diferentes detonantes los que llevaron a la jornada de protesta y cese de comercialización de granos y hacienda de este miércoles. "Cuando se ve el punto de vista del productor con, sobre todo de algunos cultivos;, opinó Aracre.Por otro lado, Aracre señaló que no se están registrando grandes dificultades respecto de la i, pese a la suba "significativa" de los precios de los mismos. "Argentina produce fertilizantes a diferencia de Brasil, en un 50% mas o menos, y eso hace que la situación sea un poco menos crítica", explicó.En ese sentido sostuvo que "en general, se observa mucha conciencia por parte del Gobierno para que no falten insumos siendo que las exportaciones del agro son la principal fuente de generación de divisas para el país".En referencia al retraso en la liquidación de divisas por parte del sector, Aracre apuntó que la causa es una "brecha cambiaria mayor al 100% como la de hoy hace percibir a algunos agentes económicos que el tipo de cambio oficial no podrá aguantar este ritmo de devaluación”. “Aquel que no necesita vender y tiene los granos en el silo, prefiere esperar", concluyó el CEO de Syngenta.