Cerruti apuntó contra los especuladores: "Dejen de jugar con los precios"

la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó hoy que si hubo remarcaciones de precios fue “por especulación, codicia o incertidumbre” y manifestó que los especuladores usan el dólar informal para “presionar una devaluación”.

Frente a la inestabilidad y la suba de precios de la última semana,Además"Aquellos que remarcaron creyendo que habría una devaluación, sería bueno que dejen de jugar con los precios, porque no están jugando con el Gobierno sino con la mesa de los argentinos", sostuvo Cerruti durante su conferencia de prensa en Casa de Gobierno y resaltó queAdemás, apuntó contra quienes especulan con la suba del dólar informal y”.Cerruti adelantó que-cifras que el INDEC dará a conocer hoy por la tarde-En mayo el índice inflacionario registró un alza del 5,1%. De acuerdo a los analistas del mercado consultados por el Banco Central, la inflación minorista del sexto mes del año se habría ubicado en torno al 5,2%.En referencia a la falta de productos, la portavoz presidencial aseguró que "y señaló que, en algunos casos de falta de productos se deben “a maniobras especulativas de quienes retienen productos para venderlos luego a mayor precio".En este sentido, añadió que “el Gobierno está garantizando que no haya desabastecimiento en productos de primera necesidad. Puede haber un faltante particular en alguna góndola pero no hay faltantes masivos ni ninguna situación de desabastecimiento”. “No llevemos ese temor a la población", planteó Cerruti.