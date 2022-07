Larroque afirmó que "el Conurbano no da para más" y volvió a pedir que el Estado recupere los planes sociales

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, se refirió a la situación económica y social de los sectores más pobres de la provincia de Buenos Aires y afirmó en ese sentido que “el Conurbano no da más”, con fuertes críticas a la administración de los planes sociales de Gobierno nacional en manos de los movimientos sociales

Cabe aclararse que, según pudo saber este medio, la entrevista a LetraP en la que se conocieron estas declaraciones fue realizada hace semanas, en la antesala a la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía., explicó el dirigente de La Cámpora, y sostuvo que “la situación estructural por la pobreza es complejísima" allí y que, ante ese panorama, "el Estado bonaerense hace el esfuerzo, pero las políticas macroeconómicas las define el Gobierno nacional, y eso condiciona mucho la situación del conurbano”.Larroque precisó que “hay 14 millones de personas en el conurbano, contra los 4 millones que había en la década del ‘70”, mientras que "la provincia de Buenos Aires genera el 35% del PBI, pero recibe el 22% en coparticipación"."Perdimos recursos. Si Argentina no encara de conjunto un debate serio sobre cómo resolver la situación social del conurbano vamos a seguir como hasta ahora o peor. Hoy no hay una política estable y formal que pueda resolver esta situación estructural del conurbano”, advirtió.Para el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, la discontinuidad del IFE “agravó muchísimo la situación”, en línea con el reclamo por la aplicación del Salario Básico Universal que La Cámpora viene apoyando. “Salimos de la pandemia sanitaria pero no de la pandemia económica y social. Algunos dirigentes dicen que mermó la demanda en los comedores. Nosotros tenemos un registro completamente distinto y con un agravante: hoy demandan asistencia social hasta los trabajadores formales”, aseveró..Por eso, el funcionario explicó la asistencia que realiza el gobierno de Axel Kicillof y. “Es un colchón histórico”, definió, y señaló que "nunca" la cartera que encabeza "compró tantos alimentos como ahora", que ronda "los 7 millones de kilos mensuales", número que implica una situación "mucho mejor que la Nación en compra de alimentos”.El "Cuervo" Larroque se expresó de acuerdo con Cristina Kirchner en cuanto a la necesidad de eliminar la intermediación de las organizaciones sociales en la entrega de planes y poner en el centro de la escena a los gobiernos nacional, provinciales y municipales., sostuvo."Yo estuve en las reuniones originales de creación del programa Argentina Trabaja, durante el gobierno de Cristina, y en esa mesa estaban Alicia Kichner, Pérsico, Edgardo Depetris y yo. Se conformó un programa que funcionó de manera muy correcta, donde convivieron los intendentes y las organizaciones sociales sin ningún tipo de conflicto, más allá de las tensiones habituales", recordó.En ese sentido, insistió en que "el Estado nunca puede perder la centralidad, como está ocurriendo ahora" e inció una crítica hacia "muchos discursos que son liberales por izquierda"., enfatizó.En ese punto, advirtió que hayen el manejo de los planes sociales y "es un problema gravísimo". Para explicarló, señaló que "ocurre porque el Movimiento Evita hizo un acuerdo con (Mauricio) Macri apenas llegó a la presidencia: el Estado le entregaba la administración de los planes, de todo ese presupuesto, a cambio de una ´paz social`"."El Estado tercerizó en las organizaciones sociales esa función. Que lo haga un gobierno liberal es lógico, porque no le interesa la política social, pero no es lógico que lo haga un gobierno peronista. Muchas organizaciones sociales, con el Movimiento Evita a la cabeza, no registraron que ganamos las elecciones y que volvió a gobernar el peronismo, más allá de que el Presidente se autodefina hippie y socialdemócrata", sostuvo Larroque., concluyó.