Comienza la vacunación contra el Covid-19 para niños de 6 meses a 3 años

las dosis podrían empezarán a llegar al país a finales de la semana que viene.

Argentina se convierte en uno de los primeros países del mundo en incorporar a esta franja etaria a la estrategia de vacunación contra el Covid-19

Tras una reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), ministras y ministros de Salud de la Argentina confirmaron que comienza la vacunación contra el coronavirus en niñas y niños a partir de los 6 meses hasta los 3 años de edad.La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, destacó la importancia de avanzar en la cobertura contra el Covid-19 del único grupo etario que aún no disponía de una opción de vacunación. “Había un colectivo de niñas y niños de riesgo preocupados por este tema, pero también de familias de chicas y chicos que no tenían riesgo pero que tenían mucha inquietud por vacunar a sus hijos e hijas desde el punto de vista de la circulación de nuevas variantes”, expresó la funcionaria, quien informó queEn ese sentido, Vizzotti resaltó que de esta manera, a la vez que alertó que en varias naciones que aún no han iniciado la vacunación en pediatría “el número de casos está aumentando a expensas de esta población susceptible"."Si bien sabemos que con la vacuna no se interrumpe la circulación del virus, al tener un alto porcentaje de población con cobertura desde los seis meses de edad, esa posibilidad disminuye y”, remarcó.La titular de la cartera de Salud detalló que la vacunación contra el Covid-19 en niñas y niños de 6 meses a 5 años será con, que cuenta con la recomendación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn). “También se ha venido trabajando con las distintas sociedades científicas y especialmente con la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) para difundir información a los pediatras sobre la vacunación”, afirmó.Las autoridades sanitarias provinciales remarcaron también el beneficio depara completar esquemas acordes a la edad, especialmente en el contexto del cercano inicio de la campaña nacional de vacunación contra sarampión, rubéola, paperas y poliomielitis. “Además de ser un grupo de edad que requiere una vacunación de personal entrenado, se debe tener en cuenta también la posibilidad de que la aplicación se realice en vacunatorios donde se aplican vacunas de calendario para aprovechar y completar esquemas”, agregó Vizzotti.