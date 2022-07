"Chequera abierta": es oficial que Larreta gastó $22 millones por día en publicidad

las cifras del gasto en pauta y publicidad del Gobierno de Rodríguez Larreta durante el 2021, que alcanzan los $22 millones.

¿Tenés idea de cuánto es la caja que la Ciudad de Buenos Aires maneja en pauta publicitaria? En 2021 superó los $ 8.000 millones, mirá 🧵:



$ 5.402.303.019 entre los distintos organismos de Gobierno (una ejecución del 225% del presupuesto sancionado, que fue de $ 2.397.829.298). pic.twitter.com/NlZlcInRNF — Cecilia Segura (@ceisegura) July 18, 2022

en 2021 el presupuesto alcanzó los $8.018.423.522, es decir, Larreta gastó casi 22 millones de pesos por día,

dentro del presupuesto porteño la Publicidad y Propaganda tienen pautados para este año casi 3500 millones de pesos ($3.478.951.683), de los cuales en el primer trimestre se ejecutaron casi el 22% ($753.046.973).

, compartió a través de TwitterEl presupuesto de la Ciudad en las campañas publicitarias quintuplica el dinero destinado a la Infraestructura Escolar.El informe que compartió Cecilia Segura en sus redes establece queLa legisladora de la Ciudad de Buenos Aires indicó que “a ese monto tenemos que sumarle $1.068.237.000 del Banco Ciudad, que también controla la fuerza política que gobierna la capital de nuestro país”.“En una reunión entre Mauricio Macri (entonces presidente) y Horacio Rodríguez Larreta, en la que las provincias ‘decidieron’ cederle recursos a la Ciudad de Buenos Aires, este distrito se quedó con laEn este sentido, la integrante del FdT indicó que a ese monto “(AUSA, SBASE, etc)que la Ciudad obliga a usar en campañas cuyos ejes rectores son determinados por el Gobierno de Larreta(…)” y agregó: “esto sin contar que en las obras públicas se obliga a los contratistas (en los pliegos) a poner propaganda de la gestión, que termina engrosando el costo de las obras y no se cuenta como gasto en publicidad”.En conclusión el total del informe demuestra quecinco veces lo destinado a desarrollo escolar. En tal sentido la legisladora porteña detalló que “la Ciudad gastó $ 1.320.117.074,23 en infraestructura escolar (la quinta parte de este monto subsidiada por el Gobierno Nacional) y $ 2.119.180.976,15 en el SAME”., advirtió sobre los movimientos del Gobierno porteño la diputada. Esto también se observa en el monto que la Ciudad destina a la publicidad este año, donde la campaña “La transformación no para” implica un gasto de casi 12 millones de pesos en una “chequera abierta”.En detalle,, el Ejecutivo porteño utilizó menos del 2% del presupuesto asignado a Becas Estudiantiles, apenas el 12% a Políticas Alimentarias, y un 0% en “Créditos a la Primera Vivienda”. Mientras que, según lo asegura un informe del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), ““La campaña se encuentra en curso, por lo que no es posible desagregar la inversión definitiva, que de todos modos se encuadra dentro de los parámetros de ejecución presupuestaria aprobados por la Legislatura de la Ciudad en la Ley de Presupuesto 2022, en las partidas correspondientes a publicidad en los diferentes ministerios”, sostuvo la Subsecretaría de Comunicación Social de la Ciudad a Tiempo Argentino.Aunque la Ciudad no especificó el monto gastado, sí explicaron el porcentaje segmentado de lo invertido. “La inversión publicitaria de la campaña ‘La transformación no para’ sigue los siguientes parámetros de distribución: TV abierta: 36%; TV paga: 12%; Radio: 15%; Vía pública: 17%; Cine: 2%; Diarios y revistas: 9%; Internet: 9%” concluyó el Gobierno porteño mediante un documento y generó una contradicción, si bien sostienen que no está definido el presupuesto para la campaña, saben cuál es el porcentaje segmentado que se destina a cada soporte.Puntualmente,que asiste a la Secretaría de Medios en las contrataciones de publicidad en las diferentes áreas del gobierno", señalan desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad.Al sumar ambos sectores el total llega aLos aumentos de presupuesto para el sector de Pauta y Publicidad son constantes, con solo datos de los primeros tres meses de este año, quedará ver cuánto destinará Larreta al sector frente a las elecciones presidenciales del 2023.