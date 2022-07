"No me van a torcer el brazo": mensaje de Alberto Fernández a los especuladores ante la crisis

“Sepan los que me quieren torcer el brazo, que no me lo van a torcer porque sé que cuento con todos y cada uno de ustedes"

"Construir Ciencia"

Al encabezar un acto en el Museo del Bicentenario y en medio de la corrida cambiaria,. "A ninguno de los problemas escapé: superé la deuda, discutí con el FMI, todo eso lo tuve que hacer en el medio de una pandemia, le pusimos el pecho y lo superamos", afirmó.En ese sentido el primer mandatario señaló que el Gobierno nacional tiene"Les pido que entendamos lo que está pasando,, acompañando una oportunidad que no debemos perder, la de crecer con dignidad dandole el lugar al conocimiento, ciencia y la tecnología el lugar que se merecen”, señaló el Presidente y subrayó:, aseguró delante de gobernadores, ministros y dirigentes del Frente de Todos, reunidos en el Museo del Bicentenario en el que se anunciaron inversiones en materia de ciencia y tecnología.“Vivimos en un contexto muy difícil en la Argentina, donde trabajo todos los días. Así como le puse el pecho a la deuda,. Superé los problemas que el FMI me ha generado, le pusimos el pecho y superamos la pandemia que nadie sabía como sortear. Creamos 1,2 millones de puestos de trabajo y bajamos el desempleo al 7%. No se paró en ningún lado la obra pública, ni la construcción de viviendas. La Argentina sigue creciendo", aseguró el primer mandatario.Aunquey que son “demasiados los obstáculos que se nos ponen", pero ratificó que sigue "apostando a la educación, la ciencia y la tecnología como forma de crecimiento y que no se concentre en el centro del país sino que se distribuya a lo largo de toda la patria para que la Argentina pueda desarrollarse a la par".En ese sentido Alberto Fernández señaló que "ninguna sociedad se desarrolla sin educación sin conocimiento sin ciencia y tecnología" y aseguró que "cuando eso pasa las sociedades quedan reducidas a ser productoras de insumos primarios y pierden potencial de la industria y el trabajo".Del acto participaron tambiény 16 gobernadores que firmaron cartas de intención para el comienzo de 22 obras de infraestructura científica y tecnológica.El programatiene como objetivo "fortalecer la investigación de las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación", con una perspectiva federal para "incrementar las capacidades de las provincias y así reducir las asimetrías existentes entre regiones", informaron desde la cartera que encabeza Filmus.En ese marco,