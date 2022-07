Alberto Fernández volvió a apuntar contra los que "siguen especulando con una devaluación"

el presidente Alberto Fernández volvió a apuntar contra el campo, “los que especulan con los precios, hacen faltar mercaderías” y "especulan".

Al encabezar este martes la reinauguración del hotel 6 de la Unidad Turística de Chapadmalal en homenaje a Eva Perón por los 70 años de su fallecimiento,Además,, sostuvo el Presidente durante su discurso en el que afirmó que la reinaguración del hotel 6 “es el mejor homenaje que se le puede hacer” a Eva Perón.“Evita fue una mujer inmensa, que solo puede obligarnos en nuestra conducta a parecernos a ella, en tiempos muy difíciles en donde luchamos contra los que siguen creyendo que la distribución no debe hacerse de modo igualitario, los que siguen promoviendo el individualismo, siguen creyendo en la meritrocacia, siguen diciendo: ‘Esta es mi oportunidad de ganar y tengo derecho de ganar lo que me plazca, aunque el resto padezca’”, manifestó Fernández durante su homenaje.Y volvió a reclamarle al agro al considerar:y hacer ingresar los dólares que le permitan a la Argentina seguir produciendo, seguir dando trabajo y seguir creciendo”.En esa línea, señaló que la exprimera dama “luchó” contra las personas que promueven esta forma de ver la realidad y enumeró: “Son los que hacen faltar mercaderías especulando con que los precios suban, son los que manipulan los precios de los supermercados, son los que promueven la inflación haciéndole sentir a la gente que la moneda se va a devaluar, son los que esperan que la Argentina se debilite y devalúe para vender lo que tienen que vender”.Asimismo, el Presidente pidió “enfrentar” a todos aquellos que se opongan a una “patria justa, libre y soberana”, y quieran “concentrar” los ingresos. “Creemos que los que trabajan tienen el mismo derecho a participar de esas ganancias como los que invierten capital y producen”.Acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y por la titular de la Anses, Fernada Raverta durante la reinauguración del Hotel 6 resaltó que“Cuando llegamos anulamos la resolución de la ministra de Seguridad del gobierno anterior, que le había dado esto a la Gendarmería y se lo había sacado al pueblo argentino. Celebro que los gendarmes vengan con su familia a visitar, como parte del pueblo argentino, (pero) no como propietarios de algo que es del pueblo”, expresó el primer mandatario.En ese sentido anunció que para el verano del 2023 “los nueve hoteles de Chapadmalal estarán abiertos para el beneficio de todos los argentinos”.Finalmente, dijo que, siguiendo a Evita, su Gobierno tiene "una primera obligación: primero los últimos. "Dije en diciembre de 2019, y voy a cumplir ese mandato. Voy a seguir trabajando como ordenó Evita y como enseñó Perón: primero los desamparados", subrayó Fernández.En ese marco, además el Presidente anunció un bono para los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo que se pagará la semana que viene a los 1,2 millones de titulares de ese plan social. "El 5 de agosto pagaremos el bono de mitad de año para Potenciar Trabajo, para ayudarlos a sobrellevar sus problemas", anticipó.La Unidad Turística Chapadmalal es un complejo de nueve hoteles, emplazado a 35 kilómetros de Mar del Plata, ciudad cabecera del municipio bonaerense de General Pueyrredón.Su construcción comenzó en 1945 durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón y fue impulsada por la Fundación Eva Perón con el objetivo de desarrollar el turismo social en el país.