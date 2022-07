Macri ante la Sociedad Rural: "El futuro es con el campo"

El expresidente Mauricio Macri afirmó este jueves que se "está viviendo un tiempo muy difícil" y que "el futuro es con el campo", luego de un almuerzo con autoridades de la Sociedad Rural (SRA) y empresarios agropecuarios en la ExpoAgro 2022 en el predio ferial de Palermo."Sé de la angustia y la preocupación de todos, pero como les dije nada bueno iba a pasar con un Gobierno que no tenía plan, que no tenía rumbo", sostuvo el expresidente en declaraciones a la prensa.Consultado acerca de si un eventual cambio en el gabinete con la incorporación de Sergio Massa podría "traer alivio a la crisis", Macri consideró: "Son todos parte de un mismo Gobierno". "Han perdido noción de dónde están parados y estná totalmente inmovilizados lamentablemente", agregó.Sobre la situación económica, expresó: "¿Hay doce dólares no? (en aparente referencia a los tipos de cambio) Y no hay dólares, eso lo dice todo", para luego abrirse paso entre los periodistas que lo rodeaban.Por último, mandó un mensaje a los seguidores de JXC: "Tenemos mucho futuro para construir, hay que tener un poco más de paciencia".Del almuerzo participaron, entre otros, la exgobernadora bonaerense y diputada nacional María Eugenia Vidal, el exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, el diputado nacional Martín Tetaz y el senador nacional Alfredo de Angeli.Por el lado de los dirigentes agropecuarios estuvieron el presidente de la SRA, Nicolás Pino, y el extitular de esa entidad y exministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere.