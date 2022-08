Tras la reunión con Massa, la Mesa de Enlace afirmó que "se abre una nueva etapa"

Tras la reunión de este viernes con Sergio Massa, los representantes de la Mesa de Enlace afirmaron que "se abre una nueva etapa" y adelantaron que habrá un nuevo encuentro dentro de diez días.“Quedamos quey que habrá una reunión nueva en 10 días. Esperamos que se muestren hechos concretos”, indicó Jorge Chemes, titular de Confederaciones Rurales Argentinas.De todas maneras, aseguró: "Fuimos escuchados y. Planteamos el inconveniente del dólar soja, y lo entendieron. No podemos esperar, el plazo es mañana pero no hubo pedido ni presión para que se venda la soja”.“Más allá de los nombres propios, hay que. Necesitamos cambios en los derechos de exportación y en la dualidad cambiaria”, pidió Carlos Achetoni, el dirigente que representa a los pequeños y medianos productores.En el almuerzo estuvieron presentes Carlos Achetoni (Federación Agraria Argentina), Jorge Chemes (Confederaciones Rurales Argentinas), Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina) y Elbio Laucirica (Coninagro), quienes le manifestaron al Gobierno su rechazo a las restricciones a la exportación de carne, trigo y maíz.También participaron el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, el ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez; y el titular de la Aduana, Guillermo Michel.Ayer a la mañana dirigentes del campo confirmaron a Infobae el contacto con el Secretario de Agricultura para el armado del encuentro, que en principio se iba a realizar en el distrito bonaerense de General Las Heras, hasta que hoy a la mañana las miradas se dirigieron a Escobar.