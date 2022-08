Kicillof tras la designación de Walter Correa como ministro de Trabajo: "Ocurre en el mejor momento"

Tras la designación del sindicalista Walter Correa como nuevo ministro de Trabajo, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó que ocurre en "el mejor momento" y sostuvo que es "un hombre que tiene un compromiso muy grande con el trabajador"., analizó el mandatario en la inauguración del primer congreso bonaerense de Derecho al trabajo que se lleva a cabo en el hotel Provincial de Mar del Plata.De esta manera, el secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina (SOCRA) y ex diputado nacional asumirá el próximo lunes su cargo en reemplazo de Mara Ruiz Malec."Nosotros como poder ejecutivo de la provincia de Buenos Aires tenemos nuestra responsabilidades que se ejercen a través del Ministerio de Trabajo. Veo en la TV que algunos están prometiendo acabar con los derechos de las y los trabajadores, que vuelven los discursos de la flexibilización laboral,", subrayó Kicillof.Y enfatizó: "También escucho a los economistas neoliberales decir que la culpa de que el salario no baje es de los sindicalistas. Ahora pareciera que es culpa de los trabajadores que haya desempleo, clásico de la economía ortodoxa"."Este congreso por decirlo de una manera no esta en la agenda de Clarín ni La Nación, pero si es la agenda que hace a nuestra vida cotidiana, la realidad que vivimos todos nosotros. Es lo que tiene que ver con el trabajo. La mayoría de los habitantes de este país somos asalariados y tenemos que tener", señaló durante su exposición.Kicillof, que estuvo acompañado por la titular de Anses, Fernanda Raverta, sostuvo que es tremendamente oportuno que se lleve a cabo este congreso "mientras se habla de las causas sobre la persecución que padece (la vicepresidenta) Cristina Fernández de Kirchner."Me parece importante que abogados y abogadas se pongan a discutir cómo hacemos para mejorar la administración de la justicia del trabajo y garantizar los derechos de los trabajadores. Y ver la forma en la que podemos ser más eficaces", puntualizó.Este congreso cuenta con la participación de más 500 asistentes, entre los que se encuentran destacados juristas, abogados, representantes sindicales y funcionarios. Habrá exposiciones, intercambios y debates sobre cuáles son los aspectos más relevantes de la actualidad en el mundo laboral.