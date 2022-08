Para Storani, no se puede hablar de una cuestión sistemática de persecución

“No conozco el expediente profundamente sino lo publicado en los medios. Por lo tanto, no puedo dar una opinión técnica poro si política y es que evidentemente ella tiene como cualquier ciudadano la responsabilidad de responder ante la Justicia”, recalcó el ex ministro del Interior y ex vicepresidente de la UCR, Federico Storani.

En diálogo con Política Argentina, Storani consideró que “la situación del Lawfare era muy evidente en un caso como el de Brasil con Lula y Dilma”.“En este caso, - agregó - me parece que son reacciones esporádicas que pueden tener algunos sectores vinculados al sistema judicial pero no veo una cuestión metódica y sistemática de persecución”.Además, consideró Storani, la vicepresidenta “está en una etapa del proceso donde el fiscal hizo recién el alegato”. “Por lo tanto, falta el plenario donde ella puede esgrimir todas sus defensas”, indicó al tiempo que se mostró en sintonía con lo manifestado contra Pepín Rodríguez Simón al que tildó como “un prófugo de la Justicia”.