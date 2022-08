Alberto Fernández sobre la inflación: "Tenemos un problema, no me hago el distraído"

El presidente Alberto Fernández afirmó este jueves que está "trabajando denodadamente" para combatir la inflación, y sostuvo que el Gobierno nacional seguirá su "marcha" a pesar de los que quieren "sembrar desaliento"."Estoy trabajando denodadamente. Yo registro el problema y estoy trabajando con Sergio (Massa), (Claudio) Moroni y otros funcionarios en buscar una solución.. Estoy preocupado y me estoy ocupando por eso, pero no olviden lo que hemos hecho", manifestó el mandatario.Así lo afirmó al inaugurar el primer paso bajo nivel del municipio bonaerense de Escobar realizado por Trenes Argentinos Infraestructura para la línea Mitre, acompañado por el ministro de Transporte, Alexis Guerrera."Tenemos un problema de inflación, no me hago el distraído. Es. Argentina es un país con más de dos décadas de una inflación de dos dígitos. Y tras la guerra, en el mundo la inflación explotó", añadió.En otro tramo de su discurso, el jefe de Estado afirmó que hay sectores quey aseveró que el Gobierno nacional seguirá su "marcha" a pesar de los que quieren "sembrar desaliento"."Vamos a seguir nuestra marcha. Algunos quieren volver a sembrar una grieta entre los argentinos. Pero les pido que por favor recuerden:", expresó.