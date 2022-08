El expresidente Mauricio Macri pidió "bancar las reformas" en caso de ganar en 2023 y habló de dinamitar el "populismo light", al participar este jueves de un acto organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba."No hay lugar para elo institucional. Esto hay que dinamitarlo. O tiramos abajo la pared del gasto público del 52% que levantó el kirchnerismo o no hay futuro”, aseveró Macri, quien admitió que esa frase se la había escuchado al libertario José Luis Espert.En ese sentido, habló sobre la interna en JXC de cara a 2023 y su posible candidatura a presidente. “Cada uno tiene que aceptar las reglas y competir, y el que perdió, al día siguiente, colaborar con otro”, manifestó y sostuvo que"Las ideas tienen que estar gobernando, no las ideas en un partido de la coalición.”, apuntó contra las "palomas" de JXCAl respecto, remarcó: “Hagamos una propuesta seria. Los impuestos a la gente van a ser razonables, hoy no lo son.. Tenemos que resolver cosas en poco tiempo porque el mundo sigue avanzando”."El día cero nos tendremos que parar en nuestras piernas y empezar a caminar y. Si el proceso se consolida el mundo va a decir ‘no me quiero perder esto, si por fin corrieron los locos hacia afuera’. Van a querer ver que hagamos los deberes”, manifestó Macri.Córdoba es una provincia estratégica para el macrismo y el expresidente no deja pasar la oportunidad de impulsar sus candidatos en Marcos Paz. Por la mañana, Macri hizo un paso fugaz por esa ciudad y realizó una recorrida junto al intendente local Pedro Dellarosa y a la candidata a sucederlo, Sara Majorel.En este marco, JXC presenta en conferencia de prensa un pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández por "amenazas públicas" contra el fiscal Diego Luciani