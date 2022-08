Alberto Fernández a Casal: "El Poder Judicial no está exento de críticas"

Se comparte a continuación la respuesta del Señor Presidente de la Nación a la misiva que le hiciera llegar oportunamente el procurador adjunto interinamente a cargo de la Procuración General de la Nación. pic.twitter.com/KXOd2g6cyM — Casa Rosada (@CasaRosada) August 26, 2022

El presidente Alberto Fernández le contestó este viernes al procurador interino, Eduardo Casal, quien cuestionó su defensa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la avanzada del lawfare.Casal había considerado una "perturbación" las expresiones que el jefe de Estado formuló sobre la actuación del fiscal Diego Luciani en el juicio que investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, entre 2003 y 2015, y que tiene como imputada a Cristina Fernández de Kirchner.Al respecto, el mandatario señaló que en la entrevista a TN hizo referencia "a la". "Debo señalar que dichas expresiones en modo alguno pueden ser interpretadas en el sentido de querer condicionar el accionar de un funcionario y ello queda claro toda vez que fueron vertidas cuando el Fiscal de la causa ya había finalizado su alegato en el proceso", aclaró., planteó Alberto Fernández.También recordó que. "Y manifestara (textual) 'creemos que no es un juez que actúe con ecuanimidad, que se prestó a un show mediático político', al tiempo que le advertía al Consejo de la Magistratura que 'Ramos Padilla ya ha hecho varias y realmente espero que el Consejo, con todas las pruebas que hay, evalúe seriamente destituirlo'", agregó."Puede observarse que, en este caso, no se trataba simplemente de la opinión del ex presidente, sino de un pedido expreso de destitución de un juez que recién comenzaba una importante investigación sobre graves acciones de espionaje ilegal", completó el Presidente.