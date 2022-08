Cristina Kirchner: "Hubo demasiada sangre en Argentina para que sigan amenazando con tiros y balas"

Tras la jornada de apoyo multitudinario y, a su vez, de represión de la Policía de la Ciudad que funciona bajo el comando de Horacio Rodríguez Larreta, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió de su casa y afirmó esta noche que “el Partido Judicial le pidió 12 años de condena por cada uno de los mejores años que vivió el pueblo argentino”

También remarcó que en “el único lugar donde se produjeron escenas de violencia fue en la Ciudad de Buenos Aires”, tras las distintas jornadas de apoyo no sólo en CABA sino en diversos puntos de todo el país., enfatizó al hablar esta noche en un escenario montado en la esquina de Uruguay y Juncal.Cristina le reclamo a los dirigentes de la oposición que “no compitan para ver quién le pega más al peronismo”, luego de una joranda en la que además de la represión ordenada por Larreta hubo declaraciones desafortunadas, como la de Patricia Bullrich reconociendo que el pedido de condena de 12 años es por cada año que gobernó CFK o las palabras de Ricardo López Murphy cercanas al fascismo al sostener que "es ellos o nosotros".La ex presidenta, para finalizar, les pidió a sus seguidores y a la militancia que "vayan a descansar porque ha sido un algo día”, al cerrar su discurso frente a su domicilio, tras lo cual se despidió agradeciendo y expresando su cariño."Los quiero mucho, siento que cada uno de ustedes es un p oco hijo mío, y yo también me siento madre de todos ustedes, los quiero mucho, con el corazón", cerró.