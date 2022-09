Alberto Fernández repudió las amenazas contra Macri: "Debemos recuperar la convivencia democrática"

Asimismo, el Gobierno nacional vuelve a instar a usuarios y administradores de las redes sociales a no permitir que se conviertan en vehículo del odio y la violencia.



Debemos recuperar la convivencia democrática en un marco de respeto a la diversidad. — Alberto Fernández (@alferdez) September 9, 2022

El presidente Alberto Fernández expresó este viernes su "enérgica condena a las amenazas vertidas contra el expresidente Mauricio Macri", luego de que trascendiera que un usuario de Twitter habría publicado comentarios intimidatorios contra el líder de Juntos por el Cambio.A través de una publicación en Twitter, el mandatario también lamentó las amenazas virtuales contra funcionarios judiciales, y pidió "que la investigación avance y los hechos se esclarezcan rápidamente"."El Gobierno nacional vuelve a instar a usuarios y administradores de las redes sociales a no permitir que se conviertan en vehículo del odio y la violencia. Debemos recuperar la convivencia democrática en un marco de respeto a la diversidad". enfatizó.En las últimas horas se dio a conocer una denuncia realizada por el Ministerio de Seguridad, que tiene a su cargo la protección de los exmandatarios. La presentación se realizó el jueves de la semana pasada, el mismo día en que se desarrolló el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner."¿Cuánto me pagan por ir a matar a Macri y a la mierda que lo rodea?", habría publicado el usuario @Luisanfer2442. Según su perfil, se llamaría Luis Fernández, nacido el 10 de septiembre de 1972, cuya ubicación sería Las Heras, en la provincia de Santa Cruz. Igualmente, aquella cuenta ya fue deshabilitada.Además del expresidente, los funcionarios judiciales que acusan a Cristina Kirchner también fueron el blanco de las intimidaciones, junto a la ex titular de la Oficina Anticorrpución durante el macrismo, Laura Alonso: "Estoy pidiendo plata, para irte a matar a vos, a Luciani [fiscal de la causa 'Vialidad'] y a los jueces", habría escrito.