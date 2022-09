Jujuy: cómo es la reforma de la Constitución provincial que propone Gerardo Morales

Hemos decidido convocar a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en la provincia para proponer una reforma parcial a la Constitución Provincial, nuestra Ley Fundamental, cuya última actualización data de 1986. (1/6)



El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, impulsará una reforma parcial de la Constitución de su provincia para incorporar, entre otros puntos, un límite a los mandatos de los diputados y concejales locales, y la prohibición de la ley de lemas, de los cortes de ruta y del indulto en casos de corrupción.“Hemos decidido convocar a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, y aún aquellas que sean importantes, pero que no tengan participación legislativa, para proponer los cambios a nuestra ley fundamental, cuya última actualización data de 1986″, explicó el mandatario durante una conferencia de prensa que brindó este lunes frente a funcionarios de su gabinete.De acuerdo con la información que difundió su administración, el proyecto consta de varias modificaciones que se dividen en seis grandes ejes: reelección del gobernador, institucionalizar la paz social, nuevos derechos y garantías constitucionales, sistema político, Justicia y otros temas.En el primer punto, se detalla que no se va a cambiar la norma actual referida al, que seguirá siendo de dos periodos de cuatro años, como máximo, imposibilitando la re-reelección.En el segundo apartado, en tanto, se plantea “que conlleve enriquecimiento, lo que se considerará atentado contra el sistema democrático”.Además,, reglamentando “el derecho a la protesta conforme a estándares de Naciones Unidas”, y se reforzará la restricción de las usurpaciones de espacios públicos y de la propiedad privada.Se buscará habilitar la“por contravenciones que afecten la paz social” y se remarcará en el texto final que “el ejercicio de derechos no puede afectar los derechos de los demás”.En cuanto a los nuevos derechos y garantías, Morales pretende “dar jerarquía constitucional a los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos y derechos de los niños, niñas y adolescentes” y plantear como un asunto “del Estado y de la sociedad” el “combatir el Cambio Climático y promoción de las energías renovables”.También se propuso declarar más derechos para las mujeres y un nuevo enfoque para la igualdad de Género, así como “garantizar el acceso a la conectividad y la inclusión digital” y “receptar la nueva redacción de la CN con relación a pueblos indígenas”.Sobre el sistema político, el gobernador anticipó que seOtro punto importante es que, como funciona en algunas provincias, y las sesiones ordinarias comenzarán el 1 de marzo y terminarán el 30 de noviembre de cada año.En cuanto a la Justicia, la nueva Constitución va a “consagrar elpara la selección y remoción de jueces inferiores” y se realizará una “evaluación periódica de desempeño para mayor celeridad y calidad” del sistema.Por último, la norma que impulsa Morales establece la eliminación del banco oficial de la provincia, del Instituto de colonización y del IPPS (Instituto Provincial de Previsión Social), por lo que el sistema jubilatorio pasará a estar a cargo de la ANSES.Para poder avanzar con estos cambios, el gobernador deberá convocar ahora a los ciudadanos de Jujuy a una elección, que todavía no tiene fecha definida, en la que se definirá quiénes serán los convencionales que, ad honorem, debatirán el proyecto, compuesto por una serie de temas fijados por la Legislatura, que antes deberá aprobar, con el apoyo dos tercios de sus integrantes, la necesidad de hacerlo.Luego, el Poder Ejecutivo de la provincia fijará el plazo en el que la Convención Constituyente electa deberá sancionar las reformas de esta Constitución.