"Los políticos no son Dios": Milei compartió acto en calle Corrientes con Cavallo y Sturzenegger

El diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, encabezó ayer una presentación sobre “El fin de la inflación” en la Ciudad de Buenos Aires, donde cuestionó la intervención del Estado en la economía, frente a un público repleto de militancia y economistas liberales.Entre los presentes en el teatro Broadway, se encontraban Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central, y Domingo Cavallo, extitular del Palacio de Hacienda, que apareció por streaming.Milei al igual que los presentes hicieron nuevamente foco en la dolarización de la economía. En ese sentido, consideró que como sociedad erróneamente “asumimos la omnipotencia y omnipresencia del Estado”, y agregó que su plan de autorregulación del mercado”.Al respecto, remarcó su “plan de dolarización para terminar con la inflación” de cara a las próximas elecciones. "El primer desafío que lancé por twitter fue que me demostraran si existe inflación en una economía de trueque. Y hasta ahora nadie lo hizo", sostuvo enfáticamente Milei."La discusión es válida en cualquier momento, el debate debe permitirnos entender que en los 90 fuimos el país con menos inflación del mundo", afirmó, y añadió: "La estabilidad monetaria beneficia a la gente de bien y perjudica a los sátrapas de la casta política”.Por su parte, Sturzenegger consideró que la dolarización es “algo difícil de hacer” y planteó dos problemas: “Por un lado, la dolarización implica que uno tenga que comprar los billetes que usamos como papel para la transacción. Ello va a tener un gran costo. Y por el otro,. Uno decide en un momento que la moneda vigente sea el dólar y el próximo mandatario cambias las cosas de lugar”.En ese sentido, destacó el desarrollo de una unión monetaria con países de América Latina, pero señaló que “tiene su grado de dificultad”. “Es un proyecto idóneo que podría ayudarnos más”, manifestó.“La moneda común regional, que no era algo que yo no defendía antes, nos permitiríaahora acomodar y ajustar precios en relación con las economías de otros países que también la utilicen. Podría hacer ese trabajo y es algo muy bien para la economía”, reivindicó.Y finalizó: “Nos sacaría de encima además la necesidad de comprar divisas o cambiar el peso por otra menda y cumple con el objetivo principal y más importante que es sacar al BCRA del radar de los políticos”.Por último, Cavallo planteó: "Hay que avanzar hacia una liberalización del sistema bancario, tratando de conseguir reservas con entrada de capitales. No conozco ningún plan de estabilización que no haya empezado primero con la estabilización del dólar", propuso Cavallo."En la convertibilidad funcionó la dolarización cony la gente podía interactuar financieramente teniendo la libertad para elegir entre el peso o el dólar", sostuvo uno de los referentes de la convertibilidad."Impera la necesidad de reformar el Estado en sus tres niveles nacional provincial y municipal, para así llegar hasta las familias", indicó y agregó: "Ahí si recién es posible poner en marcha un plan de estabilización y luego una reforma monetaria".