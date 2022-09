"Probó que Luciani y Mola mintieron descaradamente": Cristina sobre el alegato de su defensa

Vieron lo que les dije ayer, no? Que Beraldi iba a desnudar el guión de Luciani y Mola. Me corrijo, fue mucho más allá: probó en forma documentada -como debe hacerse en cualquier juicio- que Luciani y Mola mintieron descaradamente. Él, por decoro profesional, lo llamó mala praxis — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 19, 2022

Tras la primera jornada de alegatos de su defensa en el juicio de Vialidad, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que el abogado Carlos Beraldi desnudó el "guión de Luciani y Mola" y probó en forma documentada que los fiscales "mintieron descaradamente"."Vieron lo que les dije ayer, no? Que Beraldi iba a desnudar el guión de Luciani y Mola. Me corrijo, fue mucho más allá:. Él, por decoro profesional, lo llamó mala praxis", explicó la exmandataria desde su cuenta de Twitter.Beraldi junto al integrante de su equipo Ary Llernovoy apuntaron contra la "mala praxis" de la fiscalía y demostraron este lunes que la oposición respaldó la asignación de las partidas para la obra pública de Santa Cruz durante el kirchnerismo."Creen que corren con el caballo del comisario y por eso pueden decir cualquier mentira, pero yo no creo que deba ser así. En el juicio se va a tener que probar cada cosa que se dijo", sostuvo Beraldi sobre los fiscales de la causa Vialidad.