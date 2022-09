Alberto Fernández cerró su gira en EEUU: "Estás en la mesa o sos el menú. Nosotros queremos estar en la mesa"

El presidente Alberto Fernández concluyó este miércoles su gira por Estados Unidos, pero antes de emprender el regreso a Buenos Aires habló ante periodistas sobre la relación con el Fondo Monetario Internacional, los proyectos de inversión en energía, la situación global a partir de la guerra en Europa y también de asuntos de política local.Consultado por el, precisó que el objetivo es "dar certidumbre a los que inviertan, no solamente en gas sino también en otras energías renovables como el litio, el hidrógeno en cualquiera de sus variantes y también en energía solar". Y agregó: "Esa misma lógica se aplica a los que construyan plantas de licuación de gas, que para nosotros son muy importantes para poder sacar el gas natural y convertirlo en gas licuado y llevarlo a otras regiones del mundo"."Es un proyecto que pretende fijar un escenario que no sea alterado y por eso necesita de aprobaciones legales. Por eso es un proyecto de ley", indicó el mandatario.Por otro lado, habló sobre las: "Es un debate que está abierto, pero la verdad es que con toda franqueza no quiero opinar de eso porque estoy con mi cabeza puesta en otros problemas. No estoy pensando ni en las PASO, ni en reelecciones, ni en cuál es la coyuntura política y personal, ni de mi espacio político. Estoy pensando en cómo sacar adelante los problemas que tenemos".En otro orden, se refirió a la. "Con Krystalina hablé de todo. Hablé mucho de la economía mundial. Le advertí que el escenario ha cambiado sustancialmente. Ella lo entiende perfectamente bien. También le hablé de los derechos especiales de giro del Fondo de Resiliencia que se ha creado a instancias nuestras, y le planteé la necesidad de que la Argentina esté incluida en esa distribución de DEGs. Y hablamos de algunas cosas que yo insisto, por ejemplo, en eliminar los sobrecargos, y ella me dijo que en la próxima reunión de directorio iba a poner ese tema en debate".También reveló detalles sobre la, que tuvo como principal tema de charla la guerra en Ucrania. "Nos planteamos una hoja de ruta para ver cómo podemos ser partícipes de una solución a este problema, que queremos que termine cuanto antes. Tiene que ver un poco con lo que ayer decía Michael Cohen, quién me introdujo en The New School: o estás en la mesa o sos el menú. Nosotros queremos estar en la mesa".Por último, se refirió aly señaló que "no puede minimizarse diciendo que son un grupo de loquitos". "Es muy grave lo que pasó y el mundo entero se conmovió por lo que le pasó a Cristina. Lo que debemos hacer es una profunda reflexión, porque esto no está pasando sólo en Argentina, en Argentina llegó al extremo de que alguien gatille, gracias a Dios sin suerte, sobre la cabeza de Cristina. Pero esto está pasando en todo el mundo.", completó.