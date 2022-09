Toma de colegios: cuántas escuelas continúan con la medida

al pago diario de salarios del personal docente y pretende cobrarle a las familias de las escuela tomadas una de $ 1.500.000.

A pesar del amedrentamiento del Ministerio de Educación porteño,donde las y los estudiantes reclaman viandas de calidad nutricional, mejor infraestructura edilicia y se manifiestan en contra de las prácticas laborales obligatorias en empresas.A la medida que inició la semana pasada la Escuela Normal Superior Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg -conocida como "Lengüitas"- se sumaron desde el lunes pasado la Escuela Superior Especializada en Cerámica N° 1, el colegio Mariano Moreno, la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales Rogelio Yrurtia, la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola, la Rodolfo Walsh, la Nicolás Avellaneda, el Liceo 5 Pascual Guaglianone, y el Osvaldo Pugliese.Ayer la comunidad educativa de las escuelasrealizaron abrazos simbólicos a sus respectivos establecimientos. Mientras que else plegaron “en solidaridad” a la protesta y decidieron pernoctar."Luego de multitudinarias asambleas, el Colegio Nacional de Buenos Aires se encuentra tomado por esta noche en apoyo y solidaridad de los colegios de la CABA, que sufren desidia y persecución política luego de las medidas votadas por los estudiantes", manifestó Victoria Liascovich, presidenta del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires (CENBA).Mientras que l. Frente a la medidas del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de enviar efectivos policiales a las casas de algunos de los alumnos que participaron de las tomas.En respuesta a la toma de escuelas la ministra de Educación,envió una carta a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires con un informe técnico que cuantifica el valor correspondienteLos estudiantes denunciaron que la Policía de la Ciudad acudió a sus domicilios a notificarles la multa por la noche, aunque si no los encontraban, pedían horarios, volvían a primera hora de la mañana siguiente, tocaban timbre a los vecinos para anunciar que la familia en cuestión estaba siendo notificada penalmente.Sobre las tomas Acuña sostuvo ayer que el sistema educativo "tiene que marcar límites" y consideró que "ninguna situación en democracia justifica cerrar una escuela". La funcionaria agregó que la cartera que conduce está "aplicando el procedimiento" vigente, que implica "que las autoridades de la escuela tienen que tener no solamente control de lo que pasa a nivel patrimonial, sino también a nivel de la seguridad de los chicos y alertar a las familias".