06.04.2026 / Política

Adiós a los planes sociales en CABA: lanzan un nuevo esquema con capacitación obligatoria y salida laboral

La iniciativa, firmada por Jorge Macri, alcanzará a unas 5.000 personas y propone una transición de un año con pagos directos, formación obligatoria y articulación con el sector privado.




El Gobierno de la Ciudad eliminó los planes sociales y lanzó un programa de capacitación y empleo formal. La iniciativa, firmada por Jorge Macri, alcanzará a unas 5.000 personas y propone una transición de un año con pagos directos, formación obligatoria y articulación con el sector privado.

“Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones. En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar. La única salida es el trabajo”, sostuvo Jorge Macri en sus redes sociales.



Según el Gobierno porteño, en el proceso de revisión se detectaron y eliminaron 1.274 beneficiarios irregulares: el sistema implicaba unos $10 mil millones anuales y 85 convenios que ahora serán dados de baja.

LOS PRINCIPALES PUNTOS DE LA INICIATIVA

Formación obligatoria: los beneficiarios deberán cumplir con instancias de capacitación laboral y educativa para mantener el apoyo.
Plazo de un año: el programa tendrá una duración máxima de 12 meses como transición hacia el empleo formal.
Articulación con el sector privado: incluye prácticas formativas y vínculos con empresas para facilitar la inserción laboral.
Criterios de elegibilidad claros: se establecen requisitos de residencia y situación socioeconómica para acceder y permanecer en el programa.

En ese sentido, se firmaron acuerdos con nueve cámaras empresariales, empresas y universidades para facilitar prácticas formativas e inserción laboral. Entre las compañías que participan se encuentran Hilton, Limpiolux, Farmacity y Trasa, en rubros como servicios, salud, hotelería y mantenimiento.

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