Adiós a los planes sociales en CABA: lanzan un nuevo esquema con capacitación obligatoria y salida laboral

Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza.



Chau intermediarios.

Chau planes manejados por organizaciones.



En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar.



La única salida es el trabajo.  Jorge Macri (@jorgemacri) April 6, 2026

El Gobierno de la Ciudad eliminó los planes sociales y lanzó un programa de capacitación y empleo formal. La iniciativa, firmada por Jorge Macri, alcanzará a unas 5.000 personas y propone una transición de un año con pagos directos, formación obligatoria y articulación con el sector privado.“Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones. En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar. La única salida es el trabajo”, sostuvo Jorge Macri en sus redes sociales.Según el Gobierno porteño, en el proceso de revisión se detectaron y eliminaron 1.274 beneficiarios irregulares: el sistema implicaba unos $10 mil millones anuales y 85 convenios que ahora serán dados de baja.los beneficiarios deberán cumplir con instancias de capacitación laboral y educativa para mantener el apoyo.el programa tendrá una duración máxima de 12 meses como transición hacia el empleo formal.incluye prácticas formativas y vínculos con empresas para facilitar la inserción laboral.se establecen requisitos de residencia y situación socioeconómica para acceder y permanecer en el programa.En ese sentido, se firmaron acuerdos con nueve cámaras empresariales, empresas y universidades para facilitar prácticas formativas e inserción laboral. Entre las compañías que participan se encuentran Hilton, Limpiolux, Farmacity y Trasa, en rubros como servicios, salud, hotelería y mantenimiento.