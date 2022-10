Toma de colegios: estudiantes porteños realizan asambleas frente a la falta de diálogo de Larreta

en reclamo de más viandas de calidad nutricional, mejor infraestructura y contra las pasantías laborales obligatorias y no rentadas dispuestas por el Gobierno porteño."Todavía no nos dieron instancias de diálogo" por parte del Ministerio de Educación porteño, informó la Red Nacional de Centros de Estudiantes (ReNaCE).En este sentido, señalaron que, si bien "se fueron generando algunas reuniones aisladas de las supervisiones con cada colegio, no hay todavía ninguna reunión que nos haya bajado el Ministerio de Educación de CABA, alguien que haya puesto la cara por todo esto", expresó Camila Carrillo, secretaria general de la ReNaCE, en declaraciones a Télam.Este lunes al mediodía organismo de Derechos Humanos realizan, desde la sede de, una conferencia de prensa donde van a “abrazar a lxs estudiantes” y denunciar que la Policía de la Ciudad utiliza “las armas que le da el Estado para perseguir adolescentes”.En ese marcoY también expresan su apoyo a los reclamos por mejores viandas de comida, contra las pasantías que los obliga a trabajar gratuitamente en empresas durante horario escolar y en demanda de solución a varios problemas edilicios.Mientras que por la tarde de este lunes se espera una conferencia de prensa en la puerta de la, ubicada en la calle Crisólogo Larralde al 5085, donde se realizará un "anuncio sobre la continuidad de la toma", informaron desde el Centro de Estudiantes del establecimiento.