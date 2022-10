"Desopilante": Santoro sobre la interna en JXC por la críticas de Manes a Macri

El diputado del Frente de Todos (FdT) Leandro Santoro calificó hoy como "desopilante" las tensiones dentro de Juntos por el Cambio (JxC), provocadas luego de que el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) se manifestara en contra a las criticas del diputado Facundo Manes al expresidente Mauricio Macri y consideró que le soltaron "la mano"."El radicalismo, en lugar de defender a un dirigente de sus propias filas que intenta defender la historia del partido, le suelta la mano. Es verdaderamente desopilante lo que pasó", afirmó Santoro en declaraciones a radio El Destape.Ayer, el Comité Nacional de la UCR llamó a la "unidad" de JxC y advirtió que "cualquier manifestación que se aparte de ese rumbo, no importa de dónde provenga, lesiona la esperanza", en respuesta a las declaraciones expresadas por Facundo Manes sobre Mauricio Macri.Manes había dicho en una entrevista el domingo pasado que Macri "tiene que reflexionar" por haber "espiado a gente de su propio Gobierno", entre 2015 y 2019, en una gestión que catalogó de "populismo institucional", lo que provocó la reacción de referentes de JxC que criticaron al dirigente radical y lo acusaran de buscar la ruptura de la coalición.Sin embargo, el Comité de la provincia de Buenos Aires de la UCR pidió "respetar la pluralidad para construir un mejor Juntos por el Cambio" y rechazó "cualquier intento de uniformidad", después de que referentes del PRO cuestionaran a Manes."El sistema de medios sale a acusar a Manes de ser el que debilita la oposición siendo que esto arranca con una imputación de Macri a su principal socio político que es el radicalismo y eso a todos les pasa inadvertido", señaló Santoro.El diputado consideró que "la locura es total" luego de que Manes "intervenga en el debate público" para defender al radicalismo de "un ataque de Macri" y que sea ese mismo partido el que se pronuncie en su contra."Es el mismo fenómeno que el lawfare, a otra escala, pero lo importante es el escarmiento publico para que cada uno entienda por que vereda tiene que marchar", aseguró.Además, Santoro señaló que el objetivo es "alinear a la política atrás de los objetivos e intereses que representa Macri" a través de un "dispositivo tendiente a construir un pensamiento único para producir un shock en la sociedad argentina frente a un eventual gobierno de JxC"."Se están preparando para un gobierno que va a ser completamente diferente al que fue el de Macri. Va a ser mucho más parecido a la primera parte de la gestión del (expresidente Carlos) Menem", advirtió.Y opinó que el radicalismo "no tiene ninguna posibilidad de reconvertirse hacia sus orígenes" ya que tomaron la decisión "de ir a un antiperonismo bobo"."Lo que se esta construyendo en frente es muy peligroso para la Argentina. No es joda. Todos estos discursos conceptuales y procedimentales hablan de una mirada muy drástica y reaccionaria de la derecha argentina", remarcó.En tanto, llamó al FdT a "repensar" al interior de la coalición para" proponer un programa de futuro" de cara a las próximas elecciones presidenciales."Nosotros no nos podemos enamorar de nuestras prácticas, nos tenemos que enamorar de nuestras ideas. Después tenemos que ir viendo cómo conectar con la sociedad para construir una esperanza", completó.