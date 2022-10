Mayra Arena sobre el Encuentro Nacional: Esperamos debatir sobre la economía social

"No solo es el primero después de la pandemia. Es el primero para mí. Nunca vine a un Encuentro de Mujeres y por eso mis expectativas son casi nulas. Me lo puedo imaginar pero no sé con lo que me voy a encontrar”, dijo la dirigente social Mayra Arena al referirse a la 35 Edición del Encuentro Nacional de Mujeres que se realiza en San Luis.

En diálogo con Política Argentina, expresó: “Me gustaría que en los talleres haya cuestiones vinculadas a la práctica y la economía. Entiendo que hay cuestiones como la educación sexual que son fundamentales pero tenemos que hablar de economía porque estamos en una crisis económica”.Por otra parte, fue consultada sobre la renuncia de Elizabeth Gomez Alcorta del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. “Tenía ganas de irse y esto le vino bárbaro. Han pasado cosas peores y no hizo nada. Estaba pensando en irse y encontró un hecho tanto por la gravedad como la trascendencia pública, agarró y renunció”, concluyó.