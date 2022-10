"Se puede ordenar": Massa sobre la economía argentina

El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró que la situación económica de la Argentina "se puede ordenar", aunque aclaró que "es difícil porque hay una situación social delicada".Massa dio el viernes una entrevista en Paren la mano y se refirió a negociar con el FMI como algo "bravo" y agregó: "Tenés que negociar con alguien al que le debés dinero. Es como ir al banco cuando te endeudaste mal con la tarjeta y decir: 'Te tengo que pagar de otra manera'. Es lo mismo. Y además una tarjeta a la que varias veces... le diste. ¡Es picante!"."Es un Ministerio muy particular el de Economía en la Argentina. Ahora. Y todos los días es un combate. Los sábados y domingos sigo laburando por que no se puede cortar", comentó y agregó: "Veníamos de una economía bastante complicada, por la pandemia y la guerra, que aunque esté lejos en el mundo está afectando mucho, y a nosotros ya nos salió 5 mil palos en invierno, por el combustible que hubo que importar y que pagamos más caro. Ese es un tema que nos perjudicó mucho y nos afectó la macro, se fue el gasto y ahora hay que acomodar"."Los países funcionan cuando consumen lo que producen. Como en tu casa: cuando gastás de más con la tarjeta lo tenés que pagar y si no te alcanza la guita, no gastás. Se puede ordenar, sí, es difícil porque, tenemos a muchos pibes en la pobreza, mucha gente que tiene laburo pero no le alcanza, pero tenemos que tener la conducta de todos los meses dar un pasito adelante", subrayó.En esa línea, reiteró:Consultado por una posible, Massa destacó: "Mi familia pesa mucho". Además remarcó que tiene "un compromiso de, en algún tiempo, mirar la política desde afuera"."No sé si el tema es retirarse o no retirarse, claramente en mi casa el planteo es 'elijamos en algún momento un tiempo para tener una vida familiar'. Por ahí cuando yo era intendente de Tigre, la cosa era mucho más local y había mucho más tiempo familiar. El destino es el destino, pero yo quiero cuidarlos a ellos, claramente", señaló.Al analizar el periodo desde su asunción como ministro, Massa consideró: “El país está uo, más estabilizado pero todavía es complicado y el esfuerzo más grande es seguir estabilizando lo que tiene que ver con los dólares y bajar la inflación despacito”.