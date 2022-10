"Le debe mucho a Bianchi": Riquelme cruzó fuerte a Macri

#Declaraciones | Juan Román Riquelme le respondió a Mauricio Macri por su anécdota con Bianchi en la Copa Libertadores del 2000.



El vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, cruzó este miércoles al ex mandatario Mauricio Macri, quien criticó al ex futbolista y también al ex entrenador Carlos Bianchi en su segundo libro "Para qué".“La convivencia con Riquelme, un jugador muchas veces desafiante y reacio a aceptar cualquier tipo de límites, fue un problema complejo para Bianchi. Fui testigo de varios desplantes del jugador hacia el técnico en los entrenamientos y en los viajes”, escribió Macri e incluso aseguró haberle dado consejos a Bianchi sobre cómo jugar contra el Palmeiras en la Copa Libertadores de 2000.Consultados por esos dichos de Macri, el vicepresidente xeneize manifestó:"Yo voy a estar eternamente agradecido a Carlos, tuvimos la suerte de compartir muchas cosas y seguramente si no tendría la suerte de haber sido dirigido por él, que nos enseñó a competir, por ahí no estaría hablando con ustedes”, aseguró Riquelme en Radio La Red.En ese sentido, apuntó fuerte contra el ex presidente de la Nación:Nunca hubo buena relación entre Macri y Riquelme. Desde el Topo Gigio en el medio de la Bombonera hasta esta faceta dirigencial en la que, por caso, Riquelme le ganó la pulseada a Daniel Angelici -el candidato de Macri en las últimas elecciones- y volvió al club del que es hincha.