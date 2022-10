Eliminación de las PASO: la oposición tildó de "cortina de humo" al proyecto en Diputados

NO a la derogación de las PASO. Es un atropello institucional, un atajo político y una cortina de humo para esconder los verdaderos problemas del país. pic.twitter.com/U6OYEKHYBS — Facundo Manes (@ManesF) October 27, 2022

Cuatro aliados del kirchnerismo

presentaron finalmente el proyecto para que no haya PASO. Saben que se les viene una paliza en las urnas y reaccionan yendo en contra de los derechos de la ciudadanía. Tiene miedo a la voz del pueblo.

Lucharemos para defender la democracia. pic.twitter.com/QmiydquRPb — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) October 26, 2022

Cuatro diputados que no encuentran tiempo en su agenda para tratar proyectos que mejoren la vida a la gente, como la ley de alquileres, proponen derogar las PASO para favorecer al kirchnerismo. pic.twitter.com/IXpx0sfW4J — Cristian Ritondo (@cristianritondo) October 27, 2022

Legisladores de Juntos por el Cambio estallaron contra la iniciativa del interbloque Provincias Unidas de derogar las PASO para las elecciones 2023 y la calificaron como una “cortina de humo”.Referentes como Mario Negri, Cristian Ritondo, Facundo Manes y Martín Losuteau, entre otros, apuntaron contra la iniciativa que sostiene que suprimir las PASO daría un beneficio de 22.500 millones de pesos, que hoy se usan "en el gasto de la política".“NO a la derogación de las PASO. Es un atropello institucional, un atajo político y una cortina de humo para esconder los verdaderos problemas del país”, sostuvo el diputado de la UCRa través de Twitter.En esa línea, el legislador sostuvo que le “parece horrible” eliminar las elecciones primarias y consideró que es “un error que cambien las reglas de juego”.Otro radical que salió a criticar el proyecto a través de sus redes fue el presidente del bloque Mario Negri: “Cuatro aliados del kirchnerismo presentaron finalmente el proyecto para que no haya PASO. Saben que se les viene una paliza en las urnas y reaccionan yendo en contra de los derechos de la ciudadanía”, apuntó contra el oficialismo.“Tiene miedo a la voz del pueblo. Lucharemos para defender la democracia”, agregó el diputado cordobés.Al mismo tiempocriticó a los legisladores que presentaron el proyectoy los calificó como “cuatro diputados que no encuentran tiempo en su agenda para tratar proyectos que mejoren la vida a la gente, como la ley de alquileres”.Para el referente del PRO, con el proyecto “proponen derogar las PASO para favorecer al kirchnerismo”.También se sumó a las críticas el diputadode la Coalición Cívica, para “impedir que violen las reglas de juego”. Expresó su deseo de que “algunos sectores de la oposición no sean funcionales al oficialismo. Más que suspender las PASO el Senado debería dar sanción definitiva a la Boleta Única”, propuso.Mientras que el senador radicalremarcó: “El kirchnerismo oculto en un partido provincial no dejó pasar ni un día a la media sanción del Presupuesto para promover la derogación de las PASO”.En ese sentido defendió a las PASO y manifestó que dentro del proyecto “todos los argumentos son falsos”. “el poder porque saben que la mayoría de los argentinos ya decidió que el tiempo K terminó”, disparó.