Pidieron investigar a Macri por encabezar un plan sistemático de espionaje ilegal durante su gobierno

El fiscal federal Franco Picardi solicitó investigar al ex presidente Mauricio Macri por encabezar un plan sistemático de espionaje ilegal durante su gobierno “para lograr objetivos políticos y personales”.“Un análisis global de todas las circunstancias que rodean al presente caso impone indagar el rol que le cupo en el mentado esquema organizado a quien era el superior inmediato de los procesados, el entonces presidente de la Nación Ing. Mauricio Macri, así como de las personas que detentaban responsabilidades públicas y que actuaban al directo servicio del nombrado y podrían haber fungido como”, sostuvo el dictamen fiscal al que accedió Infobae.De esta manera, el pedido del fiscal fue en el marco de la investigación en la que es víctimapor la vigilancia instalada en la sede del Instituto Patria y en su casa de Recoleta. En ese contexto, también pidió enviar a juicio a los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a otros dos ex funcionarios.“Hay circunstancias objetivas comunes en las causas cuyas investigaciones se orientan al conocimiento de posibles acciones de inteligencia ilegal desplegadas durante el período de gestión que tuvo a su cargo la dirección de la AFI entre los años 2016 y 2019. Entre ellas: la, el perfil de las víctimas y, en particular, sus actividades públicas en vinculación con intereses políticos partidarios, y ciertos modus operandi que abarcaron vinculaciones espurias con agencias estatales diversas”, señala la fiscalía.Y agrega: “El denominador común de las personas involucradas en calidad de víctimas en las maniobras descriptas ha sido la naturaleza de sus actividades públicas. En particular, de orden político partidarias, sin perjuicio de sus ideologías, adhesiones o pertenencias, pues se han visto despliegues de igual orden en torno a Cristina Fernández de Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta, Luis Enrique Lugones, Graciela Camaño, Luis Barrionuevo, Matías Arreger, Pablo Bruera, Jorge Ferraresi, José Luis Vila, Diego Cesar Santilli, Ramón Muerza, Waldo Ezequiel Wolff, Nicolás Massot y Emilio Monzó. También, en virtud de actividades públicas relacionadas al ejercicio de representaciones y organizaciones sindicales disímiles, dada la producción de inteligencia verificada en torno a dirigentes como Hugo Moyano, Pablo Moyano y Juan Pablo Medina”.También remarca: “De la acreditación probatoria del caso derivaron vinculaciones directas entre varios de los objetivos de inteligencia ilegal promovidos eque son reconducibles a Gustavo Arribas y Mauricio Macri. Ellas se verificaron con especial énfasis a partir de los seguimientos que se establecieron en perjuicio de Salvatore Pica, la pareja de Florencia Macri -hermana del ex presidente- y del periodista Hugo Alconada Mon”. El periodista del diario La Nación por ese entonces estaba investigando al entonces titular de la AFI por su posible vinculación con Odebrecht, a Gianfranco Macri, otro hermano del ex mandatario, por el caso Panamá Papers y los gastos en la campaña electoral del macrismo.El juez Marcelo Martínez De Giorgi, que tiene bajo su órbita este expediente, es el que tendrá que evaluar esta presentación.Hay varias investigaciones abiertas por denuncias de espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri. En la única causa que había sido imputado directamente el ex presidente fue en la denuncia de seguimientos a familiares de las víctimas del desaparecido buque ARA San Juan.