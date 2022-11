Larreta reivindicó a De la Rúa: "Fue alguien que siempre defendió las instituciones y eso siempre se lo voy a valorar"

#Video | ¿Fernando de la Rúa o Alberto Fernández?



Horacio Rodríguez Larreta se sometió al cuestionario de Luis Majul en LN+ y tuvo que elegir entre el Alberto Fernández y el ex presidente Fernando de la Rúa. pic.twitter.com/U4YqpkE315 — Política Argentina (@Pol_Arg) November 7, 2022

El jefe de Gobierno porteño,destacó el domingo por la noche que "De la Rúa fue alguien que siempre respetó las instituciones”, aunque señaló que “en lo económico no pudo y terminó muy mal su gobierno” lo eligió por encima del presidente Alberto Fernández.más allá de que en lo económico no pudo y terminó muy mal su gobierno.", justificó Larreta durante una entrevista para LN+ donde tuvo que elegir entre quien el expresidente radical y Alberto Fernández.En otro momento de la entrevista el jefe porteño admitió que hay diferencias dentro de Juntos por el Cambio y afirmó que eso tiene que ver con que es "una fuerza que aspira a gobernar, y un espacio que es mayoritario es heterogéneo".En ese sentido, aseguró que entiende "las tensiones, pero gracias a la unidad, es que el Gobierno no está pudiendo cambiar la composición de la Corte. “Gracias a esa unidad es que no nos fuimos al default con el Fondo Monetario Internacional”, sostuvo.“Para cambiar el país, tenemos que ganar la elección. Esa es nuestra responsabilidad. No podemos mostrar fisuras internas. Si hay discusiones, que las hay en todo grupo, tenemos que zanjarlas internamente”, lanzó.Consultado sobre su actual vínculo con el exmandatario Mauricio Macri-el cual parece perder el liderazgo frente al jefe porteño y a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich- Rodríguez Larreta afirmó que se comunicó con él "un par de veces esta semana” y que “la relación está muy bien”. Y señaló: “Nos conocemos hace 20 años, podemos tener diferencias, pero la diversidad enriquece y yo estoy desde la creación del PRO. Me da confianza personal Mauricio, eso no significa que pensemos lo mismo en todo”.Además, ese día previamente en declaraciones para Radio Rivadavia Larreta habló de quiénes elegiría para sucederlo en la Ciudad y sostuvo: “Obviamente les doy prioridad a los candidatos de Pro” . “Hay varios dirigentes de Pro que son un orgullo. Fernán Quirós, un orgullo como ministro de Salud; Soledad Acuña, la ministra que mantuvo las escuelas abiertas y defendió la educación pública; Jorge Macri, que fue intendente de Vicente López; tenés a gente más joven, como Emma Ferrario, que es el vicepresidente primero de la Legislatura. Ellos son todos de Pro y yo los promuevo, ayudo, acompaño”, enumeró.