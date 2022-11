Unidad Piquetera realizará una movilización con "concentración y permanencia" frente a Desarrollo Social

Las organizaciones de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) anunciaron un nuevo plan de lucha para este jueves que incluirá una movilización con "concentración y permanencia" frente en la sede del Ministerio Desarrollo Social, en reclamo de asistencia alimentaria para los comedores, una "apertura universal de los programas para todos lo que lo necesitan" y otorgamiento de cupos para "trabajo genuino en la obra pública"."Los reclamos contra el hambre, la pobreza y la miseria en la Argentina no pueden esperar. Por eso desde la Unidad Piquetera vamos aal cual llegaremos desde las 9 a través de tres puntos a una cabecera central en las avenidas 9 Julio e Independencia", informaron las organizaciones de este bloque en un comunicado.Silvia Saravia, referente del Movimiento Barrios de Pie, informó a Télam que "habrá otros puntos de concentración uno en Congreso y otro desde el Obelisco", y anticipó que "todos confluirán hacia Desarrollo Social".En una declaración conjunta titulada "Estamos con hambre y sin trabajo. ¡Basta de ajuste!", las organizaciones criticaron al Gobierno y señalaron que la ministra de Desarrollo Social,, inició su cargo con una política de "desabastecimiento para con los comedores populares"."Funcionarios de su cartera informan que solo habrá una entrega de comida hasta fin de año para las millones de familias que asisten a los comedores", remarcaron.En este marco, la organizaciones reclamarán:"Abajo el recorte a los comedores, asistencia integral ya. Apertura universal de los programas sociales para quienes los necesitan. Trabajo genuino bajo convenio a partir de obra pública y planes de vivienda bajo control obrero", puntualizaron.La nueva protesta de la Unidad Piquetera es organizada por el Polo Obrero (PO), MTR Votamos Luchar, CUBA-MTR, Movimiento 29 de Mayo, la Agrupación Armando Conciencia, el MTR 12 de Abril, Organización 17 de Noviembre, Barrios de Pie-Libres del Sur, el MST Teresa Vive y el Bloque Piquetero Nacional.Estarán presente además los militantes del MTL Rebelde, el Frente de la Resistencia, la Coordinadora por el Cambio Social, fracciones del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), y FAR Marabunta, entre otras.