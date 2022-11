No hubo acuerdo: piqueteros ratificaron cortes y movilizaciones este jueves en todo el país

Toda la Argentina atestiguará este jueves una nueva jornada de protesta, con cortes y movilizaciones, ya que grupos piqueteros vinculados a la izquierda ratificaron la realización de esas acciones luego de una reunión con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, en la que no se logró llegar a un acuerdo por lo pedidos del sector

Los dirigentes de las organizaciones sociales que conforman la denominada Unidad Piquetera (UP) reclaman la "apertura universal de los programas para todos los que lo necesitan" y el otorgamiento de cupos para "trabajo genuino en la obra pública"., declaró el referente piqueterotras el encuentro y confirmó así las protestas pautadas para mañana en todo el país.Tolosa Paz recibió por primera vez desde su llegada a Desarrollo Social a los piqueteros de izquierda, en un encuentro que inició cerca de las 12.30. El plan de las agrupaciones, inicialmente, era permanecer allí hasta que la funcionaria se reuniera en persona con ellos, cosa que ocurrió este mediodía con el objetivo de descomprimir el conflicto en puerta, pero no se llegó a un acuerdo y la movilización del jueves está confirmada.Cabe señalarse que la tensión escaló la semana pasada, cuando el presidentefirmó el decreto 728, que prohíbe el ingreso de nuevos beneficiarios al Potenciar Trabajo. La decisión también dispone la negativa a reemplazar las bajas de los titulares.Justamente, este mediodía Política Argentina publicó un artículo en el que se da cuenta de un pedido de informes de la anterior gestión del Ministerio de Desarrollo Social a la AFIP que concluyó que más de 250 mil beneficiarios del programa Potenciar Trabajo incurrieron en incompatibilidades , como la compra de dólar ahorro durante los últimos seis meses, por lo cual quedarían a tiro de que se determine la baja en sus percepciones.En el encuentro con los grupos piqueteros, Tolosa Paz les confirmó que no habrá marcha atrás con el decreto presidencial ni nuevas incorporaciones a los planes sociales. También que se cumplirá lo que se acordó con Juan Zabaleta, el antecesor en el cargo.“La reunión se da en el marco de mucho diálogo y por supuesto que no acordamos en todo, pero claramente está el compromiso de poder seguir cumpliendo con la palabra del ex ministro Zabaleta. Vamos a seguir trabajando para que la entrega de alimentos fundamentalmente de noviembre y diciembre, además de la bolsa navideña, lleguen a cada uno de los hogares”, analizó la ministra sobre el encuentroNo hiceron el mismo análisis las agrupaciones piqueteras. “Nos llevamos una enorme incertidumbre porque son otra vez promesas de que se va a cumplir con cosas que nos dijeron que se iban a cumplir con el ministro anterior y no se cumplieron”.